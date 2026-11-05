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जोधपुर

Jodhpur Mandi Bhav 5 oct 2026 : धनतेरस का दिखा असर सोना-चांदी में आई तेजी, कृषि जिंस में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं

Jodhpur Mandi Bhav 5 oct 2026 : जोधपुर की अनाज मंडियों में गुरुवार को अधिकांश कृषि जिंसों के भावों में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव सामान्य रहे। सर्राफा बाजार में सोना-चांदी में तेजी रही।
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जोधपुर

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Sanjay Kumar Srivastava

Updated: 5 Nov 2026, 7:17 PM IST

jodhpur mandi bhav 5 oct dhanteras impact gold silver prices hike

Jodhpur Mandi Bhav 5 oct 2026 : फाइल फोटो पत्रिका।

Jodhpur Mandi Bhav 5 oct 2026 : जोधपुर की अनाज मंडियों में गुरुवार को अधिकांश कृषि जिंसों के भावों में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव सामान्य रहे। खरीदारी अच्छी हुई है। सर्राफा बाजार में सोना-चांदी में तेजी रही। सोने के भावों में प्रति दस ग्राम 2200 रुपए व चांदी के भावों में प्रति किलोग्राम 2000 रुपए तेजी दर्ज की गई। धनतेरस है बहुत से लोग चांदी के सिक्के लेना चाहते हैं पर चांदी महंगी होने से एक बार फिर उनका मन सिक्के में इनवेस्ट करने से डगमगाएगा।

जोधपुर की अनाज मंडी : गुरुवार 5 अक्टूबर को प्रमुख कृषि जिंसों के ताजा भाव इस प्रकार रहे। सभी दरें रुपए प्रति क्विंटल में हैं।

कृषि जिंसन्यूनतम भावअधिकतम भाव
ग्वारगम16,10016,150
ग्वार डिलीवरी7,8507,950
ग्वार लोकल7,4007,600
मूंग8,3008,700
मोठ7,5008,300
चना7,0507,100
सरसों8,50010,000
रायड़ा8,6508,700
काला तिल12,00015,000
तारामीरा7,7007,750
मतीराबीज19,00023,000
गेहूं3,5004,500
ज्वार3,0003,100
बाजरा2,6002,900
जौ3,5003,550
मक्की2,9503,000

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सभी भाव रुपए प्रति क्विंटल में हैं।

मण्डोर कृषि उपज मंडी - दलहन भाव

दलहनन्यूनतम भावअधिकतम भाव
दाल चना8,9009,400
मूंग मोगर10,70011,200
मूंग दाल9,80011,300
उड़द दाल11,80012,300
उड़द मोगर12,20013,000
काबली चना9,50012,500
मोठ मोगर12,80013,400
अरहर दाल13,00015,500
मसूर मल्का7,3007,400
काला मसूर7,2007,300
मौसमी चना8,5009,000
काला चना8,500-

सभी भाव रुपए प्रति क्विंटल में हैं। काला चना का अधिकतम भाव उपलब्ध नहीं कराया गया है।

किराणा : धनिया 18000-20000, धनिया दाल 17500-19000, हल्दी निजामाबाद 22500-23500, हल्दी सांगली 22000-24000, मैथी 8000-8600, सिंघाड़ा 30000-34000, सौंफ 16000-35000, खोपरा 19000-20000 व गोटा 39000-42000 रुपए प्रति क्विंटल।
चीनी : 5900-6300 रुपए प्रति क्विंटल (कर सहित), गुड़ : 5900-6300 रुपए प्रति क्विंटल।

Jodhpur Mandi Bhav : देसी घी के भाव

देसी घी (कर सहित)

ब्रांडन्यूनतम भावअधिकतम भाव
कृष्णा690-
शक्ति700-
डेयरी बेस्ट665-
पालीवाल620-
शुभम630-
क्षीर720-
पारस700-

सभी भाव रुपए प्रति किलोग्राम में हैं।

Jodhpur Mandi Bhav : खाद्य तेल के भाव

खाद्य तेलों के भाव 15 किलो प्रति टिन के हिसाब से हैं।

तेल / ब्रांडन्यूनतम भावअधिकतम भाव
नेचुरल2,860-
पोस्टलाइन2,700-
सोना2,720-
सिटीजन मूंगफली2,950-
डायमंड3,050-
फॉर्चून2,560-
महाकोश2,510-
श्रीजी2,460-
विभोर2,450-
इंजन मूंगफली रिफाइंड2,950-
इंजन मूंगफली फिल्टर3,400-
वीर बालक सरसों3,150-
सोया लोकल2,360-
फोरविन सोयाबीन तेल2,445-
फोरविन रिफाइंड मूंगफली तेल2,730-
बीकानेर फ्रेश रिफाइंड मूंगफली तेल2,730-
पॉम ऑयल2,310-
कॉटन सीड ऑयल2,5302,600

सभी भाव रुपए प्रति टिन में हैं। जहां एक ही भाव दिया गया है, वहां अधिकतम भाव उपलब्ध नहीं है।

Jodhpur Mandi Bhav :जीरा मंडी : जीरा 23000-26175, ईसबगोल 11000-18225, सौंफ 13000-13950, धनिया 15000-16005, मैथी 5500-7225, पीली सरसों 8500-8900, रायड़ा 7600-8300, मूंग 7500-8155, मोठ 7500-8200 व ग्वार 7300-7800 रुपए प्रति क्विंटल।

Jodhpur : सर्राफा भाव

सर्राफान्यूनतम भावअधिकतम भाव
स्टैंडर्ड सोना1,47,800-
तेजाबी सोना1,46,800-
चांदी हाथी छाप1,93,000-
चांदी चौरसा1,90,000-

इकाई - सोना: रुपए प्रति 10 ग्राम, चांदी: रुपए प्रति किलोग्राम (भाव लेने का समय : शाम 4.15 बजे)।

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5 Nov 2026, 7:17 PM IST

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