Jodhpur Mandi Bhav 5 oct 2026 : धनतेरस का दिखा असर सोना-चांदी में आई तेजी, कृषि जिंस में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं

Jodhpur Mandi Bhav 5 oct 2026 : जोधपुर की अनाज मंडियों में गुरुवार को अधिकांश कृषि जिंसों के भावों में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव सामान्य रहे। खरीदारी अच्छी हुई है। सर्राफा बाजार में सोना-चांदी में तेजी रही। सोने के भावों में प्रति दस ग्राम 2200 रुपए व चांदी के भावों में प्रति किलोग्राम 2000 रुपए तेजी दर्ज की गई। धनतेरस है बहुत से लोग चांदी के सिक्के लेना चाहते हैं पर चांदी महंगी होने से एक बार फिर उनका मन सिक्के में इनवेस्ट करने से डगमगाएगा।