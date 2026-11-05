Jodhpur Mandi Bhav 5 oct 2026 : धनतेरस का दिखा असर सोना-चांदी में आई तेजी, कृषि जिंस में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं

Jodhpur Mandi Bhav 5 oct 2026 : फाइल फोटो पत्रिका।
Jodhpur Mandi Bhav 5 oct 2026 : जोधपुर की अनाज मंडियों में गुरुवार को अधिकांश कृषि जिंसों के भावों में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव सामान्य रहे। खरीदारी अच्छी हुई है। सर्राफा बाजार में सोना-चांदी में तेजी रही। सोने के भावों में प्रति दस ग्राम 2200 रुपए व चांदी के भावों में प्रति किलोग्राम 2000 रुपए तेजी दर्ज की गई। धनतेरस है बहुत से लोग चांदी के सिक्के लेना चाहते हैं पर चांदी महंगी होने से एक बार फिर उनका मन सिक्के में इनवेस्ट करने से डगमगाएगा।
जोधपुर की अनाज मंडी : गुरुवार 5 अक्टूबर को प्रमुख कृषि जिंसों के ताजा भाव इस प्रकार रहे। सभी दरें रुपए प्रति क्विंटल में हैं।
|कृषि जिंस
|न्यूनतम भाव
|अधिकतम भाव
|ग्वारगम
|16,100
|16,150
|ग्वार डिलीवरी
|7,850
|7,950
|ग्वार लोकल
|7,400
|7,600
|मूंग
|8,300
|8,700
|मोठ
|7,500
|8,300
|चना
|7,050
|7,100
|सरसों
|8,500
|10,000
|रायड़ा
|8,650
|8,700
|काला तिल
|12,000
|15,000
|तारामीरा
|7,700
|7,750
|मतीराबीज
|19,000
|23,000
|गेहूं
|3,500
|4,500
|ज्वार
|3,000
|3,100
|बाजरा
|2,600
|2,900
|जौ
|3,500
|3,550
|मक्की
|2,950
|3,000
सभी भाव रुपए प्रति क्विंटल में हैं।
मण्डोर कृषि उपज मंडी - दलहन भाव
|दलहन
|न्यूनतम भाव
|अधिकतम भाव
|दाल चना
|8,900
|9,400
|मूंग मोगर
|10,700
|11,200
|मूंग दाल
|9,800
|11,300
|उड़द दाल
|11,800
|12,300
|उड़द मोगर
|12,200
|13,000
|काबली चना
|9,500
|12,500
|मोठ मोगर
|12,800
|13,400
|अरहर दाल
|13,000
|15,500
|मसूर मल्का
|7,300
|7,400
|काला मसूर
|7,200
|7,300
|मौसमी चना
|8,500
|9,000
|काला चना
|8,500
|-
सभी भाव रुपए प्रति क्विंटल में हैं। काला चना का अधिकतम भाव उपलब्ध नहीं कराया गया है।
किराणा : धनिया 18000-20000, धनिया दाल 17500-19000, हल्दी निजामाबाद 22500-23500, हल्दी सांगली 22000-24000, मैथी 8000-8600, सिंघाड़ा 30000-34000, सौंफ 16000-35000, खोपरा 19000-20000 व गोटा 39000-42000 रुपए प्रति क्विंटल।
चीनी : 5900-6300 रुपए प्रति क्विंटल (कर सहित), गुड़ : 5900-6300 रुपए प्रति क्विंटल।
Jodhpur Mandi Bhav : देसी घी के भाव
देसी घी (कर सहित)
|ब्रांड
|न्यूनतम भाव
|अधिकतम भाव
|कृष्णा
|690
|-
|शक्ति
|700
|-
|डेयरी बेस्ट
|665
|-
|पालीवाल
|620
|-
|शुभम
|630
|-
|क्षीर
|720
|-
|पारस
|700
|-
सभी भाव रुपए प्रति किलोग्राम में हैं।
Jodhpur Mandi Bhav : खाद्य तेल के भाव
खाद्य तेलों के भाव 15 किलो प्रति टिन के हिसाब से हैं।
|तेल / ब्रांड
|न्यूनतम भाव
|अधिकतम भाव
|नेचुरल
|2,860
|-
|पोस्टलाइन
|2,700
|-
|सोना
|2,720
|-
|सिटीजन मूंगफली
|2,950
|-
|डायमंड
|3,050
|-
|फॉर्चून
|2,560
|-
|महाकोश
|2,510
|-
|श्रीजी
|2,460
|-
|विभोर
|2,450
|-
|इंजन मूंगफली रिफाइंड
|2,950
|-
|इंजन मूंगफली फिल्टर
|3,400
|-
|वीर बालक सरसों
|3,150
|-
|सोया लोकल
|2,360
|-
|फोरविन सोयाबीन तेल
|2,445
|-
|फोरविन रिफाइंड मूंगफली तेल
|2,730
|-
|बीकानेर फ्रेश रिफाइंड मूंगफली तेल
|2,730
|-
|पॉम ऑयल
|2,310
|-
|कॉटन सीड ऑयल
|2,530
|2,600
सभी भाव रुपए प्रति टिन में हैं। जहां एक ही भाव दिया गया है, वहां अधिकतम भाव उपलब्ध नहीं है।
Jodhpur Mandi Bhav :जीरा मंडी : जीरा 23000-26175, ईसबगोल 11000-18225, सौंफ 13000-13950, धनिया 15000-16005, मैथी 5500-7225, पीली सरसों 8500-8900, रायड़ा 7600-8300, मूंग 7500-8155, मोठ 7500-8200 व ग्वार 7300-7800 रुपए प्रति क्विंटल।
Jodhpur : सर्राफा भाव
|सर्राफा
|न्यूनतम भाव
|अधिकतम भाव
|स्टैंडर्ड सोना
|1,47,800
|-
|तेजाबी सोना
|1,46,800
|-
|चांदी हाथी छाप
|1,93,000
|-
|चांदी चौरसा
|1,90,000
|-
इकाई - सोना: रुपए प्रति 10 ग्राम, चांदी: रुपए प्रति किलोग्राम (भाव लेने का समय : शाम 4.15 बजे)।
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