Rajasthan Dhanteras : आरोग्य का अमृत कलश: वैश्विक ‘हेल्थ हब’ बनता भारतीय कृषि का औषधीय ‘धन’

Rajasthan Dhanteras : सनातन परंपरा में धनतेरस का त्योहार सिर्फ भौतिक समृद्धि, सोने-चांदी की चमक या बर्तनों की खरीदारी तक सीमित नहीं है। मूलतः यह पावन दिन भगवान धन्वंतरि की आराधना का है, जो समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और जिन्हें आयुर्वेद, आरोग्य तथा वनस्पतियों का आदिदेव माना जाता है। सुखद संयोग देखिए कि इस धनतेरस पर जब पूरा देश समृद्धि और अच्छी सेहत की कामना कर रहा है, तब राजस्थान की अनूठी भौगोलिक और कृषि संस्कृति एक नए रूप में देश के सामने आ रही है। प्रकृति ने राजस्थान की बंजर, रेतीली और पथरीली दिखने वाली धरा के आंचल में औषधीय पौधों (Medicinal Plants) के रूप में आरोग्य और समृ‌द्धि का एक ऐसा अनमोल खजाना बख्शा है, जो न केवल पारंपरिक चिकित्सा का आधार है बल्कि देश की बड़ी आबादी को आजीविका और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान कर रहा है। अनुमान के मुताबिक, देश के व्यापार में औषधीय पौधों की लगभग 1,178 प्रजातियां सक्रिय हैं, जिनमें से 242 प्रजातियों का वार्षिक खपत स्तर 100 मीट्रिक टन से अधिक है। यदि भारत की कुल घरेलू मांग (1,95,000 मीट्रिक टन) और निर्यात मांग (1,34,500 मीट्रिक टन) के विशाल राष्ट्रीय आंकड़ों को देखें, तो मरुधरा का योगदान विस्मित करता है। राजस्थान अकेले देश के कुल औषधीय पादप उत्पादन का 15 से 19 प्रतिशत पैदा करता है। राज्य में करीब 4.0 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में औषधीय फसलों की खेती हो रही है, जिससे सालाना 2.0 लाख मीट्रिक टन (MT) से अधिक का रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त हो रहा है।