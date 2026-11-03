Rajasthan : राजस्थान में सरकारी स्कूलों में नई व्यवस्था, शिक्षकों और कर्मिकों देना होगा गैरहाजिरी का हिसाब

Rajasthan Government Schools : सीकर. सरकार ने सरकारी स्कूलों पर निगरानी रखने के लिए नई कवायद शुरू की है। इसके तहत प्रदेश में सरकारी स्कूलों में अब छुट्टी होने पर भी उसका पूरा हिसाब डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज करना होगा। स्कूलों में विद्यार्थियों और कार्मिकों की उपस्थिति को लेकर भी निगरानी बढ़ाई है। जिसके तहत स्कूलों में अवकाश की जानकारी और उसके कारणों को लेकर जवाबदेही तय करने के लिए शिक्षा विभाग ने शाला दर्पण पोर्टल पर नया हॉलिडे एंट्री मॉड्यूल शुरू किया है। इसके तहत संस्था प्रधानों को स्कूल में घोषित अवकाश की तारीख के साथ उसका कारण भी पोर्टल पर दर्ज करना होगा। अच्छी बात है कि इससे उच्चाधिकारी किसी भी स्कूल के अवकाश की ऑनलाइन जांच कर सकेंगे और बिना स्पष्ट कारण छुट्टी रखने या नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों पर नजर रख सकेंगे।