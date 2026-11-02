Rajasthan Cyber Fraud: ठगी के करोड़ों रुपए क्रिप्टो में बदले, दुबई भेजकर बनाता था व्हाइट मनी; 100 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजेक्शन

डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने बताया कि स्पेशल टीम ने ट्रेस कर आरोपी विकास ढाका को गिरफ्तार किया। आरोपी विकास ढाका 2018 से 2022 तक दुबई में कंस्ट्रक्शन का काम करता था। इस दौरान उसके हवाला, साइबर ठगी व विदेश रकम भेजने वाले कई सिंडिकेट से संपर्क बने। भारत लौटने के बाद वह पिछले दो साल से सीकर के अलग-अलग इलाकों से यह अवैध नेटवर्क चला रहा था। नेटवर्क का दायरा बढ़ने पर करीब 20 दिन पहले जयपुर के नेमी सागर कॉलोनी में फ्लैट किराए पर लिया था। इस पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।