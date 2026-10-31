सीकर: दस हजार कमाने वाले युवक के खाते में दस हजार करोड़ रुपए! मैसेज देखते ही युवक के उड़े होश; जानें पूरा माजरा

सीकर में एक मेडिकल स्टोर पर काम करने वाले युवक के साथ बुधवार को अजीब घटना हुई। हर महीने 10 हजार रुपए कमाने वाले समीर खान के बैंक खाते में अचानक दस हजार करोड़ रुपए ब्लॉक होने का मैसेज आ गया। यह देखकर वह हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसके खाते में इतनी बड़ी रकम कहां से आ गई और पैसे क्यों ब्लॉक हो गए। दरअसल, वह मोबाइल रिचार्ज कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिचार्ज नहीं हुआ। इसके बाद उसने यूपीआई ऐप पर बैलेंस चेक किया तो यह मैसेज दिखाई दिया। घबराए समीर ने मेडिकल स्टोर मालिक को बताया और दोनों तुरंत साइबर थाने पहुंच गए। जांच के बाद जो वजह सामने आई, उसने पूरे मामले की गुत्थी सुलझा दी।