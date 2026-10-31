31 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सीकर

सीकर: दस हजार कमाने वाले युवक के खाते में दस हजार करोड़ रुपए! मैसेज देखते ही युवक के उड़े होश; जानें पूरा माजरा

Sikar Bank Account Glitch: सीकर में 10 हजार रुपए कमाने वाले युवक के बैंक खाते में अचानक दस हजार करोड़ रुपए ब्लॉक होने का मैसेज आ गया। आखिर खाते में क्या हुआ था और इतनी बड़ी रकम का मैसेज क्यों आया? जानिए पूरा मामला।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

सीकर

image

Harshita Saini

Updated: 31 Oct 2026, 1:00 PM IST

Sikar Bank Account Glitch

पीड़ित समीर खान (Photo-Patrika)

सीकर में एक मेडिकल स्टोर पर काम करने वाले युवक के साथ बुधवार को अजीब घटना हुई। हर महीने 10 हजार रुपए कमाने वाले समीर खान के बैंक खाते में अचानक दस हजार करोड़ रुपए ब्लॉक होने का मैसेज आ गया। यह देखकर वह हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसके खाते में इतनी बड़ी रकम कहां से आ गई और पैसे क्यों ब्लॉक हो गए। दरअसल, वह मोबाइल रिचार्ज कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिचार्ज नहीं हुआ। इसके बाद उसने यूपीआई ऐप पर बैलेंस चेक किया तो यह मैसेज दिखाई दिया। घबराए समीर ने मेडिकल स्टोर मालिक को बताया और दोनों तुरंत साइबर थाने पहुंच गए। जांच के बाद जो वजह सामने आई, उसने पूरे मामले की गुत्थी सुलझा दी।

रिचार्ज नहीं हुआ तो चेक किया बैंक बैलेंस

मामला सीकर शहर के सालासर रोड का है। देव गैस गोदाम के पास रहने वाला 22 साल का समीर खान यहां एक मेडिकल स्टोर पर काम करता है। बुधवार शाम करीब चार बजे वह अपने मोबाइल में रिचार्ज कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिचार्ज नहीं हुआ। इसके बाद उसने यूपीआई ऐप खोला और पिन डालकर अपना बैलेंस चेक किया। यहां उसे पता चला कि खाते में बैलेंस जीरो दिख रहा है, जबकि उसके बैंक खाते में करीब 55 हजार रुपए जमा थे।

Rajasthan Sarpanch Election: कौन हैं पवन साहू, जिनके सोशल मीडिया पर करोड़ों फोलोअर्स होने के बाद भी पत्नी को चुनाव में मिली हार?

ये भी पढ़ें
Pawan Sahu

खाते में एक लाख करोड़ रुपए ब्लॉक होने का मैसेज

समीर ने जब यूपीआई ऐप पर दिखाई दे रही जानकारी को ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। स्क्रीन पर बैंक खाते से दस हजार करोड़ करोड़ रुपए ब्लॉक होने का मैसेज लिखा हुआ था। समीर का खाता कोटक महिंद्रा बैंक में है। इतनी बड़ी रकम का नाम देखकर वह घबरा गया।

साइबर थाने के एएसआइ दीनदयाल के अनुसार, मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने बैंक प्रबंधन और साइबर एक्सपर्ट से संपर्क किया। जांच में सामने आया कि बैंक खाते में तकनीकी खराबी या सिस्टम ग्लिच के कारण इस तरह का मैसेज दिखाई दिया था। खाते में वास्तव में इतनी बड़ी रकम जमा नहीं हुई थी। यह बात सामने आने के बाद युवक और पुलिस ने राहत की सांस ली।

20 दिन पहले खाते में आए थे 500 रुपए

समीर मेडिकल स्टोर पर 10 महीने से काम कर रहा है। उसकी मंथली सैलरी मात्र 10 हजार रुपए है। समीर ने बताया कि उसके बैंक खाता में करीब 15 से 20 दिन पहले 500 रुपए साइबर फ्रॉड के आ गए थे। ऐसे में अंदेशा है कि साइबर फ्रॉड के पैसे आने के चलते या तकनीकी एरर के चलते ऐसा हुआ है। हालांकि साइबर फ्रॉड के 500 रुपए आने से उसका बैंक खाता ब्लॉक है।

Rajasthan News: विला विवाद के बाद APO किए गए IAS शिखर अग्रवाल से जुड़ा एक और मामला आया सामने

ये भी पढ़ें
Shikhar Agrawal

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

scam

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Oct 2026, 1:00 PM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Sikar / सीकर: दस हजार कमाने वाले युवक के खाते में दस हजार करोड़ रुपए! मैसेज देखते ही युवक के उड़े होश; जानें पूरा माजरा

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

बाजरे का चूरमा अंतरराष्ट्रीय पटल पर राजस्थान के इस जिले की बनेगा पहचान, पंच गौरव में इनका हो चुका चयन

Bajra Churma
सीकर

Rajasthan : करवा चौथ के दिन उजड़ा सुहाग, युवक की दर्दनाक मौत, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ी

sikar shahpura youth ranjeet jakhar tragic death entire area mourning
सीकर

Sikar : राजस्थानी संस्कार ने जीता एक विदेशी का दिल, फ्रांसीसी कपल ने की देशी रीति-रिवाज से शादी, गांव वाले बने बाराती

sikar french couple hubert sophie got married as per rajasthani rituals
सीकर

राजस्थान के इस जिले में मास्टर प्लान पर फिर विवाद, पिछली बार रीको तो इस बार सुविधा क्षेत्र ने फंसाया पेंच

Sikar Master Plan
सीकर

‘फ्लैट में आओ…’ लड़की के एक फोन पर सीकर पहुंचे जयपुर के होटल कारोबारी, बंधक बनाकर 10 लाख लूटे

sikar honeytrap case
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.