4 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जोधपुर

जोधपुर: भावी गांव सरपंच चुनाव विवाद, कैसे गायब हुए 150 बैलेट पेपर? हुआ चौंकाने वाला खुलासा

जोधपुर जिले के भावी ग्राम पंचायत के सरपंच चुनाव में 150 बैलेट पेपर चोरी के मामले में दोनों मतदान अधिकारियों से पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जोधपुर

image

Santosh Trivedi

Updated: 4 Nov 2026, 2:40 PM IST

bhavi sarpanch election

धरने पर बैठे ग्रामीण (फाइल फोटो-पत्रिका)

जोधपुर. भावी ग्राम पंचायत के सरपंच चुनाव में 150 बैलेट पेपर चोरी के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया कि सरपंच प्रत्याशी के पुत्र एवं छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष सुनील चौधरी ने दो मतदान अधिकारियों के साथ मिलकर बैलेट पेपर चोरी की साजिश रची थी। चोरी के बाद हंगामा होने पर सहायक मतदान अधिकारी ने सुनील को वॉट्सऐप कॉल कर बैलेट पेपर वापस मंगवाए थे। निलंबित मतदान अधिकारी एवं स्कूल व्याख्याता जगदीश सारण और सहायक मतदान अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षक सहीराम बिश्नोई से पूछताछ में यह खुलासा हुआ।

पुलिस ने मामले में कुछ अन्य लोगों को भी नामजद किया है। वृत्ताधिकारी (बिलाड़ा) मनीष देव ने बताया कि दोनों मतदान अधिकारियों को 1 नवंबर को गिरफ्तार कर दो-दो दिन के रिमांड पर लिया गया था। रिमांड अवधि पूरी होने पर मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।


मतदान से एक दिन पहले रची साजिश


पुलिस के अनुसार पंचायत चुनाव के लिए मतदान अधिकारी और कर्मचारी 27 अक्टूबर को भावी पहुंच गए थे। 30 अक्टूबर को मतदान होना था। इससे एक दिन पहले सरपंच प्रत्याशी सोहनीदेवी के पुत्र सुनील ने मतदान कार्मिकों से संपर्क किया और बैलेट पेपर चोरी की साजिश रची गई। इसमें रुपए के लेन-देन की भी जांच की जा रही है।

जोधपुर जिले में सरपंच चुनाव के दौरान बवाल: पुलिस ने 57 लोगों को किया गिरफ्तार, सैकड़ों लोग धरने पर बैठे

ये भी पढ़ें
jodhpur sarpanch chunav


हंगामा हुआ तो वापस मंगवाए बैलेट पेपर


30 अक्टूबर को 150 बैलेट पेपर चोरी होने का पता लगते ही ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया था। मामला बढ़ता देख कृषि पर्यवेक्षक सहीराम ने सुनील को वॉट्सऐप कॉल कर बैलेट पेपर वापस मंगवाए। इन बैलेट पेपर पर सुनील की मां के नाम और चुनाव चिह्न के सामने मुहर लगी हुई थी। पुलिस ने दोनों मतदान अधिकारियों के साथ सुनील का मोबाइल भी जब्त किया है। वॉट्सऐप कॉल की डिलीट की गई डिटेल रिकवर करने के प्रयास किए जा रहे हैं।


गांव में हालात सामान्य होने पर होगा पुनर्मतदान


बैलेट पेपर चोरी के बाद भावी ग्राम पंचायत का सरपंच चुनाव निरस्त कर दिया गया था। 2 नवंबर को पुनर्मतदान की घोषणा की गई थी, लेकिन 1 नवंबर को बिलाड़ा थाने पर पथराव, लाठीचार्ज, तोड़फोड़ और आंसू गैस के गोले छोड़े जाने के बाद गांव में तनाव के चलते पुनर्मतदान स्थगित कर दिया गया। फिलहाल गांव में शांति है, लेकिन पुनर्मतदान की तारीख घोषित नहीं हुई है।

राजस्थान: भावी गांव में सरपंच चुनाव को लेकर तनाव, दो बार टला मतदान; जानिए क्या बोले ग्रामीण

ये भी पढ़ें
भावी गांव में सरपंच चुनाव

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

4 Nov 2026, 2:40 PM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / जोधपुर: भावी गांव सरपंच चुनाव विवाद, कैसे गायब हुए 150 बैलेट पेपर? हुआ चौंकाने वाला खुलासा

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

Gold-Silver Price : चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, एक माह में 75 हजार रुपए हुई सस्ती, सर्राफा बाजार में लौटी रौनक

silver prices one month 70000 rupees cheaper gold also cheaper jodhpur
जोधपुर

राजस्थान: भावी गांव में सरपंच चुनाव को लेकर तनाव, दो बार टला मतदान; जानिए क्या बोले ग्रामीण

भावी गांव में सरपंच चुनाव
जोधपुर

ग्राउंड रिपोर्ट: जोधपुर में 200 करोड़ की लागत से तैयार हुआ इनोवेशन हब, युवाओं को मिलेंगे तरक्की के नए अवसर

jodhpur rajiv gandhi innovation hub
जोधपुर

एसएन मेडिकल कॉलेज रैगिंग मामला : जूनियर डॉक्टर सहित 19 छात्र सस्पेंड, हॉस्टल में भी एंट्री बैन

SN medical College
जोधपुर

Rajasthan Sarpanch Election: गांव में निर्विरोध सरपंच तय हो गए थे, फिर अचानक युवाओं ने पलटी बाजी, जानिए पंचायत चुनाव का रोचक मुकाबला

Omaram Patel-Ramesh Bhati
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.