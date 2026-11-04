जोधपुर: भावी गांव सरपंच चुनाव विवाद, कैसे गायब हुए 150 बैलेट पेपर? हुआ चौंकाने वाला खुलासा

जोधपुर. भावी ग्राम पंचायत के सरपंच चुनाव में 150 बैलेट पेपर चोरी के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया कि सरपंच प्रत्याशी के पुत्र एवं छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष सुनील चौधरी ने दो मतदान अधिकारियों के साथ मिलकर बैलेट पेपर चोरी की साजिश रची थी। चोरी के बाद हंगामा होने पर सहायक मतदान अधिकारी ने सुनील को वॉट्सऐप कॉल कर बैलेट पेपर वापस मंगवाए थे। निलंबित मतदान अधिकारी एवं स्कूल व्याख्याता जगदीश सारण और सहायक मतदान अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षक सहीराम बिश्नोई से पूछताछ में यह खुलासा हुआ।