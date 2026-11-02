एसएन मेडिकल कॉलेज रैगिंग मामला : जूनियर डॉक्टर सहित 19 छात्र सस्पेंड, हॉस्टल में भी एंट्री बैन

जानकारी के अनुसार, नए सत्र में प्रवेश लेने वाले प्रथम वर्ष के एमबीबीएस विद्यार्थियों ने सीनियर छात्रों पर अभद्र व्यवहार, धमकाने और अपमानित करने के आरोप लगाए थे। शिकायतों में मनमाने नियम थोपने की बात भी सामने आई थी। 28 अक्टूबर को कॉलेज परिसर में आयोजित क्लीन कैंपस ड्राइव के दौरान विवाद के बाद विद्यार्थियों ने यूजीसी की एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि वर्ष 2025 बैच के सीनियर विद्यार्थी जूनियर्स को क्लीन शेव रहने और विशेष हेयरकट रखने के लिए बाध्य कर रहे थे। इसके अलावा उन्हें जबरन खड़ा रखने और फॉर्मल कपड़े पहनने का दबाव बनाने की बात भी कही गई थी।