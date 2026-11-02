Rajasthan News: 12 केस दर्ज होने मात्र से किसी को हिस्ट्रीशीटर नहीं मान सकते, राजस्थान हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी

शेष मामलों में चार में अंतिम प्रतिवेदन पेश हुआ, तीन में बरी किया गया और दो मामलों में राजीनामा हुआ, जबकि दो मामले विचाराधीन हैं। इसके बाद कोई अन्य सजा नहीं हुई। पीठ ने स्पष्ट किया कि राजस्थान पुलिस नियम, 1965 के तहत हिस्ट्रीशीट खोलने के लिए दोषसिद्धि हमेशा अनिवार्य नहीं है, लेकिन संबंधित व्यक्ति को आदतन अपराधी मानने के लिए सक्षम अधिकारी के पास उचित आधार होने चाहिए। केवल मुकदमों की संख्या को निगरानी जारी रखने का निर्णायक आधार नहीं बनाया जा सकता।