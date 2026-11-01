Rajasthan Sarpanch Election: सोशल मीडिया पर लाखों की फैन फॉलोइंग, गांव में नहीं चला जादू; कॉमेडियन की हुई हार

जोधपुर. सोशल मीडिया पर लाखों के फॉलोअर्स होना चुनाव में जीता नहीं सकते हैं। जोधपुर जिले में ऐसे ही एक और इन्फ्लूएंसर को सरपंच चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। बावड़ी पंचायत समिति के लवेरा कला ग्राम पंचायत से सरपंच प्रत्याशी हिम्मताराम खदाव 444 मत हासिल करके तीसरे स्थान इन्फ्लूएसर पर रहे। वो सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर और कॉमेडियन हैं। उनके 11 लाख से अधिक फॉलोअर्स है। कॉमेडियन हिम्मताराम खदाव सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर है। इंस्टाग्राम पर उनके 11 लाख फॉलोअर्स हैं। वहीं, फेसबुक पर भी उनके बहुतायत में फॉलोअर्स है। मतदान के बाद शुक्रवार रात घोषित चुनावी परिणाम में गणपतराम माचरा सरपंच चुने गए। सुरेन्द्र सिंह दूसरे नम्बर पर रहे। जबकि 11 लाख फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया इंन्फ्लूअंसर हिम्मताराम को गांव में 444 मत ही मिले और वे तीसरे नम्बर पर रह गए।