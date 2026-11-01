1 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जोधपुर

पंचायत चुनाव में अनोखा संयोग; एक ही परिवार की सास-बहू बनीं दो पंचायतों की सरपंच, जानें कहां से मिली जीत

Rajasthan Sarpanch Election Results: राजस्थान के जोधपुर जिले के बालेसर क्षेत्र में एक अनोखा चुनावी संयोग सामने आया है। पुगलिया से 60 वर्षीय अकल कंवर चारण और सोमेसर से उनकी 40 वर्षीय बहू पुष्प कंवर चारण सरपंच निर्वाचित हुई हैं। एक ही परिवार की सास-बहू के दो अलग-अलग पंचायतों की सरपंच बनने की क्षेत्र में खूब चर्चा हो रही है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जोधपुर

image

kamlesh sharma

Updated: 1 Nov 2026, 10:52 AM IST

Jodhpur Sarpanch Election Results

बालेसर। नवनिर्वाचित सरपंच सास अकल कंवर चारण एवं बहू पुष्प कंवर चारण (फोटो पत्रिका)

Jodhpur Sarpanch Election Results: जोधपुर। पंचायतीराज चुनाव में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए हुए मतदान के बाद आए परिणामों में कई रोचक समीकरण सामने आए। कहीं राजनीतिक परिवारों को हार का सामना करना पड़ा तो कहीं छात्र नेताओं ने सरपंच बनकर गांव की सरकार में जगह बनाई। वहीं एक ही परिवार की सास-बहू ने अलग-अलग ग्राम पंचायतों से सरपंच निर्वाचित होकर अनूठी मिसाल कायम की है।

सास पुगलिया की तो बहू सोमेसर की बनीं सरपंच

बालेसर क्षेत्र की ग्राम पंचायत पुगलिया और सोमेसर में एक ही परिवार की सास-बहू ने अलग-अलग ग्राम पंचायतों से सरपंच निर्वाचित होकर अनूठी मिसाल कायम की है। हाल ही में संपन्न पंचायतीराज चुनाव में पुगलिया से 60 वर्षीय अकल कंवर चारण और सोमेसर से उनकी 40 वर्षीय बहू पुष्प कंवर चारण ने जीत दर्ज की है। चुनाव से पहले मतदाता सूची में नाम जुड़वाते समय सास अकल कंवर ने पुगलिया और बहू पुष्प कंवर ने सोमेसर ग्राम पंचायत में अपना नाम दर्ज करवाया था। इसके बाद आरक्षण की लॉटरी में दोनों पंचायतों में सरपंच पद महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुआ।

Jalore : पत्नी ने जीता चुनाव बनी सरपंच, पर प्रचार पोस्टर ने खोल दी पोल, पुलिस ने पति को मतगणना केंद्र से धर दबोचा

ये भी पढ़ें
jalore jaswantpura tabab gram panchayat san lalita kantilal won election

ऐसे में सास-बहू दोनों ने चुनाव मैदान में उतरकर मतदाताओं का समर्थन हासिल किया और सरपंच निर्वाचित हुईं। गौरतलब है कि इससे पहले अकल कंवर के पुत्र एवं पुष्प कंवर के पति आवड़ चारण भी सरपंच रह चुके हैं। अब एक ही परिवार की दो महिलाओं के अलग-अलग ग्राम पंचायतों की सरपंच बनने से क्षेत्र में यह अनूठा चुनावी संयोग चर्चा का विषय बना हुआ है।

सरपंची के रण में सियासी विरासत हारी

ओसियां क्षेत्र में इस बार कई राजनीतिक परिवारों की प्रतिष्ठा दांव पर थी। पूर्व कैबिनेट मंत्री शम्भूसिंह खेतासर की पत्नी एवं पूर्व प्रधान बदन कंवर खेतासर सरपंच पद का चुनाव हार गईं। वहीं, पूर्व उप प्रधान देवीलाल चौधरी के पुत्र ताराचंद सिमरथ को जाटीपुरा ग्राम पंचायत से हार का सामना करना पड़ा। खास बात यह है कि बदन कंवर खेतासर और देवीलाल चौधरी दोनों वर्ष 2021 में क्रमशः प्रधान और उप प्रधान चुने गए थे।

कहीं संत तो कहीं छात्र नेता बने सरपंच

चुनाव में कुछ दिलचस्प परिणाम भी सामने आए। नेवरा रोड ग्राम पंचायत से जेएनवीयू के पूर्व छात्र नेता जगदीश जाखड़ ने कड़े मुकाबले में जीत दर्ज कर सरपंच पद हासिल किया। जगदीश इससे पहले जेएनवीयू में अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। वहीं, मेवासा ग्राम पंचायत से प्रभात गिरी महाराज के धाम के गादीपति संत गिरी महाराज ने जीत दर्ज कर सरपंच पद हासिल किया। इस तरह ग्रामीण सरकार में छात्र राजनीति से जुड़े चेहरे और संत ने भी जगह बनाई।

Jhalawar Sarpanch Election : सरपंच चुनाव के नतीजे पर हंगामा, ग्रामीणों ने 4 घंटे लगाया जाम, रीछवा में बना अजीब संयोग

ये भी पढ़ें
jhalawar sunel gram panchayat dublia sarpanch election result uproar

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

1 Nov 2026, 10:52 AM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / पंचायत चुनाव में अनोखा संयोग; एक ही परिवार की सास-बहू बनीं दो पंचायतों की सरपंच, जानें कहां से मिली जीत

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

राजस्थान पंचायत चुनाव के बीच बूथ से बैलेट पेपर चोरी, चुनाव अधिकारी सस्पेंड, 3 को चार्जशीट

rajasthan panchayat election 2026
जोधपुर

Rajasthan Sarpanch Election: राजस्थान में सरपंच चुनाव के बीच 150 मत पत्र चोरी, अब इस ग्राम पंचायत में दोबारा होगा मतदान

Jodhpur Panchayat Election
जोधपुर

जोधपुर जिले में सरपंच चुनाव के दौरान बवाल: पुलिस ने 57 लोगों को किया गिरफ्तार, सैकड़ों लोग धरने पर बैठे

jodhpur sarpanch chunav
जोधपुर

Asaram News: उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम पर एक और मुकदमा, अस्पताल में गुजारी रात, सुबह किया सरेंडर

Asaram Bapu Story
जोधपुर

पैरोल खत्म होने के बाद जोधपुर जेल पहुंचने में हुई देरी तो बढ़ गई आसाराम की मुश्किलें, जानिए पूरा मामला

Asaram Bapu
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.