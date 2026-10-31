Jalore : पत्नी ने जीता चुनाव बनी सरपंच, पर प्रचार पोस्टर ने खोल दी पोल, पुलिस ने पति को मतगणना केंद्र से धर दबोचा

Jalore : जसवंतपुरा (जालौर). पंचायत समिति की तबाब ग्राम पंचायत में सरपंच प्रत्याशी पत्नी का मतगणना अभिकर्ता बने पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गुजरात में शराब तस्करी के मामले में लंबे समय से फरार था और उस पर 20 हजार रुपए का इनाम था। रामसीन थाना पुलिस और जिला साइबर सेल की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेकर मतगणना केंद्र से उसे गिरफ्तार किया। इस बीच उसकी पत्नी सैन ललिता कांतिलाल ने सरपंच पद का चुनाव जीत लिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी कांतिलाल उर्फ रोहित उर्फ प्रिंस सैन निवासी तबाब है। यह गुजरात के पंचमहल जिले के हलोल ग्रामीण थाना क्षेत्र में दर्ज शराब तस्करी के मामले में वांछित था। उसने पत्नी का सरपंच प्रत्याशी बनाकर चुनाव की कमान संभाल रखी थी और खुद उसका मतगणना अधिकर्ता बना हुआ था। उसके मौजूदगी की सूचना पर पुलिस ने मतगणना केंद्र पहुंचकर कार्रवाई की।