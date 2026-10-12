12 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जालोर

किसानों के लिए बुरी खबर: जवाई बांध में नहीं बचा पर्याप्त पानी, 24 गांवों के खेतों तक नहीं पहुंचेगा सिंचाई का पानी

जवाई बांध में कम बारिश के चलते जलस्तर 23 फीट से नीचे गिरकर 22.95 फीट रह गया है। इससे आहोर क्षेत्र के 24 गांवों को रबी फसल की सिंचाई के लिए नहर का पानी नहीं मिल सकेगा। पानी की कमी से पेयजल योजनाएं प्राथमिकता पर रहेंगी, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं।
2 min read
Google source verification

जालोर

image

Arvind Rao

Oct 12, 2026

jawai dam water level drops

जवाई बांध में इस बार पानी की आवक नहीं होने से विकट हालात बनेंगे (पत्रिका फोटो)

जालोर: इस बार कम बारिश का असर जवाई कमांड एरिया पर भी दिखाई देने लगा है। जवाई बांध में पानी की कम आवक के चलते आहोर क्षेत्र के 24 राजस्व गांवों को रबी की बुवाई के लिए सिंचाई का पानी नहीं मिल पाएगा। केवल सिंचाई के वैकल्पिक साधनों पर निर्भर क्षेत्र में ही इस बार बुवाई हो सकेगी। जवाई बांध पर पाली जिले की पेयजल जरूरतें निर्भर हैं। पर्याप्त पानी उपलब्ध होने पर दोनों जिलों के किसानों को रबी की बुवाई के लिए सिंचाई का पानी मिलता है। मौजूदा जल उपलब्धता को देखते हुए पाली जिले की पेयजल योजना के लिए भी पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण हो रहा है।

गौरतलब है कि जालोर और पाली जिले में कुल 38 हजार हेक्टेयर क्षेत्र जवाई बांध के पानी से सिंचाई पर निर्भर है। पानी की पर्याप्त आवक होने पर दोनों जिलों के कमांड एरिया में सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाता है, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। जवाई बांध से जुड़े क्षेत्रों में हर साल बांध के जलस्तर और उपलब्ध पानी के आधार पर सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाता है। इस बार कम बारिश के कारण बांध में अपेक्षित पानी की आवक नहीं हो सकी। ऐसे में पहले पेयजल जरूरतों को पूरा करना जरूरी होगा।

24 राजस्व गांवों पर सीधा असर

आहोर क्षेत्र के जवाई कमांड एरिया में शामिल 24 राजस्व गांवों के किसानों को इसका सीधा असर झेलना पड़ेगा। सिंचाई के लिए जवाई बांध पर निर्भर किसानों को इस बार रबी की फसल के लिए नहर के पानी का लाभ नहीं मिल पाएगा। इससे फसलों की बुवाई और सिंचाई की व्यवस्था किसानों के लिए चुनौती बनेगी।

कम बारिश से जवाई बांध में पानी की आवक प्रभावित हुई है। पेयजल जरूरतों को प्राथमिकता दिए जाने के कारण इस बार आहोर क्षेत्र के कमांड एरिया में जवाई बांध से सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाएगा।

ये जवाई कमांड के गांव, जो इस बार सिंचाई से वंचित रहेंगे

गुड़ा इंद्रपुरा, रोडला, कवराड़ा, नारवणा, मानपुरा, उखरड़ा, चांदराई, पादरली, बिठुड़ा, जोड़ा, अगवरी, मोरु, उम्मेदपुर, मालपुरा, बेदाना कला, बेदाना खुर्द, हरियाली, सुगालिया बालोतान, सेदरिया, पावटा, रसियावास कला, रसियावास खुर्द और अलावा बी।

फैक्ट फाइल

61.25 फीट है जवाई बांध की कुल भराव क्षमता।

22.95 फीट वर्तमान में बांध में पानी का स्तर।

7,327.5 एमसीएफटी है बांध की कुल जल क्षमता।

1,405.8 एमसीएफटी पानी वर्तमान में मौजूद है।

इन्होंने कहा...

इस बार पूरे प्रदेश में कम बारिश हुई। जवाई कमांड क्षेत्र को भी बारिश का इंतजार रहा। इसका नतीजा यह रहा कि इस सीजन में जवाई बांध अपनी भराव क्षमता के आधे स्तर तक भी नहीं भर पाया। ऐसे में कमांड एरिया को इस बार सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाएगा।

-ईश्वरसिंह थुबा, किसान नेता

इस बार पानी की आवक पर्याप्त नहीं हो पाई है। वर्तमान में पेयजल योजना के लिए ही पानी की आपूर्ति की जा रही है।

-राज भंवरायत, एक्सईएन, जवाई बांध

डिप्लोमा और सरकारी नौकरी का झांसा देकर लड़कियों से गलत हरकतें, भीलवाड़ा में सामने आया गिरोह का घिनौना सच

ये भी पढ़ें
gang shocking truth exposed in bhilwara

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Oct 2026 03:13 pm

Published on:

12 Oct 2026 03:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / किसानों के लिए बुरी खबर: जवाई बांध में नहीं बचा पर्याप्त पानी, 24 गांवों के खेतों तक नहीं पहुंचेगा सिंचाई का पानी

बड़ी खबरें

View All

जालोर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान पंचायत चुनाव: ऐसी ग्राम पंचायत जहां के ग्रामीण एक-दूसरे को ही नहीं जानते

Bharatpur Panchayat Election
जालोर

Maheshwari Chauhan Success Story: बचपन का शौक देख पिता ने 18 बीघा में बनवाई शूटिंग रेंज, राजस्थान की बेटी ने अब जापान में रचा इतिहास

Maheshwari Chauhan
जालोर

जालोर पंचायतीराज चुनाव: अनारक्षित, OBC, SC या ST? यहां देखें प्रधान और वार्ड की आरक्षण लिस्ट

jalore panchayat election reservation lottery
जालोर

जालोर में 10 साल बाद पलटा पासा: कांटे की टक्कर में कांग्रेस के बंशीलाल माली बने सभापति, जानें किसे मिले कितने वोट

jalore municipal council election result
जालोर

Rajasthan Election: चुनावी हलचलों के बीच BJP प्रत्याशी के पिता का आकस्मिक निधन, नतीजे आने से पहले टूटा दुखों का पहाड़

bhinmal nagar palika election 2026 manoj gupta father passes away
जालोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.