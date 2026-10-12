किसानों के लिए बुरी खबर: जवाई बांध में नहीं बचा पर्याप्त पानी, 24 गांवों के खेतों तक नहीं पहुंचेगा सिंचाई का पानी

जालोर: इस बार कम बारिश का असर जवाई कमांड एरिया पर भी दिखाई देने लगा है। जवाई बांध में पानी की कम आवक के चलते आहोर क्षेत्र के 24 राजस्व गांवों को रबी की बुवाई के लिए सिंचाई का पानी नहीं मिल पाएगा। केवल सिंचाई के वैकल्पिक साधनों पर निर्भर क्षेत्र में ही इस बार बुवाई हो सकेगी। जवाई बांध पर पाली जिले की पेयजल जरूरतें निर्भर हैं। पर्याप्त पानी उपलब्ध होने पर दोनों जिलों के किसानों को रबी की बुवाई के लिए सिंचाई का पानी मिलता है। मौजूदा जल उपलब्धता को देखते हुए पाली जिले की पेयजल योजना के लिए भी पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण हो रहा है।