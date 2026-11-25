जालोर जिला परिषद में इस बार चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहे थे। कुल 43 जिला परिषद सीटों में से कांग्रेस ने 31 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 12 सीटें मिली थीं। किसी अन्य दल या निर्दलीय प्रत्याशी को जीत नहीं मिली। स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद से ही कांग्रेस का जिला प्रमुख बनना लगभग तय माना जा रहा था। हालांकि, भाजपा ने भी मुकाबले को दिलचस्प बनाने के लिए हरदानाराम विश्नोई को मैदान में उतारा था।