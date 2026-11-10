मां-बेटे का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार: जालोर हादसे ने दिवाली पर उजाड़ दिया परिवार, नम आंखों से गांव वालों ने दी विदाई

हादसे के बाद पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया और परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद चारों के शव परिवार को सौंपे गए। जानकारी के अनुसार, पुर गांव में शामी और उसके बेटे कुलदीप का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। पास ही जीवाराम की भी अंत्येष्टि हुई। वहीं, रामलाल का अंतिम संस्कार उनके गांव डावल में किया गया। दीपावली पर जिस परिवार में खुशियां होनी थीं, वहां एक साथ चार मौतों ने सब कुछ बदल दिया। त्योहार के दिनों में ऐसे दृश्य देखकर गांव में सभी की आंखें नम हो गईं। पुर और डावल दोनों गांवों में शोक का माहौल है।