जोधपुर: दिवाली के दिन घर के सामने ही हुई मजदूर की मौत, 3 मासूमों के सिर से उठा पिता का साया, 80 घरों में नहीं जल पाए चूल्हे

जोधपुर. जोधपुर जिले की बालेसर और शेरगढ़ तहसील में स्थित आगोलाई गांव के पास भाटों की ढाणी हड़मानगढ़ में रविवार को दीपावली के दिन दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। शाम करीब पौने पांच बजे एक तेज रफ्तार स्लीपर कोच बस की टक्कर से एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस वजह से दीपावली के दिन जिन घरों में दीप जलने थे और खुशियां मनाई जानी थी, वहां मातम छा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ओवरटेक में आ रही तेज रफ्तार स्लीपर कोच बस ने बाइक सवार स्थानीय निवासी तेजाराम (36) पुत्र गोपाराम राव को चपेट में ले लिया और तेजाराम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसा मृतक के घर के सामने ही हुआ, जिससे पूरे राव समाज में शोक छा गया तथा करीब 80 घरों की बस्ती भाटों की ढ़ाणी में दीपावली के दिन चुल्हे तक नहीं जल पाएं। बताया जा रहा है कि तेजाराम गरीब परिवार से था और वह मजदूरी करके परिवार का गुजारा करता था। उसके परिवार में पत्नी व तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं। हादसे के बाद तीनों मासूमों के सिर से पिता का साया उठ गया है। यह खबर मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई।