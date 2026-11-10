Rajasthan News: पुलिस की नाकामी और खाली दमकल! कांग्रेस महिला पार्षद, पति और जेठ की दर्दनाक मौत का जिम्मेदार कौन?

राजस्थान के पाली जिले के फालना बाजार में दीपावली की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब एक पटाखा दुकान में लगी भीषण आग ने विकराल रूप ले लिया। इस दर्दनाक हादसे में कांग्रेस की महिला पार्षद उषा पूनमिया, उनके पति प्रकाश पूनमिया और जेठ गौतम पूनमिया की जान चली गई। इस पूरे हादसे की वजहों की प्रारंभिक पड़ताल में स्थानीय पुलिस प्रशासन की नाकामी और अग्निशमन विभाग की आपराधिक लापरवाही सामने आई है। अगर समय रहते पुलिस अवैध आतिशबाजी रोकती और दमकल विभाग मुस्तैद होता, तो इन तीन मासूम जिंदगियों को बचाया जा सकता था।