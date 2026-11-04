पाली का ‘मिशन मानस’: दूरदराज ढाणियों में मुफलिसी में जी रहे परिवारों की तलाश, बदलेगी आखिरी ढाणी के परिवारों की तकदीर

अभियान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा परिवार का सर्वे है। प्रशासन पहले यह जानने का प्रयास करेगा कि परिवार की वास्तविक जरूरत क्या है। किसी परिवार के पास जमीन है, लेकिन आवास नहीं, तो किसी के पास पशु हैं, लेकिन पशुपालन से आय नहीं हो रही। किसी परिवार की महिला पेंशन की पात्र है, तो किसी घर के छोटे बच्चे आंगनबाड़ी से बाहर हैं। कहीं श्रमिक कार्ड नहीं बना, तो कहीं परिवार को खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा। यानी एक ही योजना सबके लिए नहीं, बल्कि परिवार की जरूरत के हिसाब से समाधान किया जाएगा। चयनित परिवारों को 'आत्मनिर्भर परिवार कार्ड' दिया जाएगा। इसके जरिए परिवार को उपलब्ध कराए गए लाभ और बाकी जरूरतों को चिह्नित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।