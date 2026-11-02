Rajasthan: सरपंच चुनाव हारे युवा प्रत्याशी की मौत, मंदिर के पीछे मिली लाश, सिर पर चोट के निशान

घटनास्थल पर तलसाराम का मोबाइल मंदिर की छत पर पड़ा मिला। वहीं मृतक के सिर पर चोट के निशान मिलने से मामले ने संदिग्ध रूप ले लिया। सूचना पर फालना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से साक्ष्य जुटाए। फालना थानाधिकारी पन्नालाल के अनुसार, युवक के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। अभी तक परिजनों की ओर से इस संबंध में मामला दर्ज नहीं कराया गया है।