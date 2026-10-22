‘पापा कब आएंगे?’ बिलखती खुशबू का सवाल सुन भर आईं आंखें, पाली अग्निकांड में बच्चों ने बयां किया दर्द

पाली के औद्योगिक क्षेत्र चतुर्थ चरण स्थित सारड़ा बायो पॉलिमर्स फैक्ट्री में 18 अक्टूबर की रात लगी भीषण आग ने चार श्रमिकों की जिंदगी छीन ली। बिहार के गया निवासी नीतिश कुमार और उपेंद्र की आग में जिंदा जलने से मौत हो गई थी। वहीं, गंभीर रूप से झुलसे विक्की राजवंशी (21) और राम अवतार चौधरी (56) ने मंगलवार को जोधपुर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। उधर, पाली के बांगड़ अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के बाद नीतिश कुमार और उपेंद्र के शव लेकर उनके परिजन भी बिहार रवाना हुए। विक्की के परिजन गहरे सदमे में थे और उन्होंने बातचीत नहीं की।