22 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

पाली

‘पापा कब आएंगे?’ बिलखती खुशबू का सवाल सुन भर आईं आंखें, पाली अग्निकांड में बच्चों ने बयां किया दर्द

पाली के औद्योगिक क्षेत्र स्थित सारड़ा बायो पॉलीमर्स फैक्ट्री में लगी भीषण आग में बिहार के चार श्रमिकों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे ने बिहार के गया जिले के चार परिवारों की खुशियां छीन लीं। मृत श्रमिकों में गया निवासी नीतीश कुमार, उपेंद्र, राम अवतार चौधरी और विक्की राजवंशी शामिल हैं।
3 min read
Google source verification

पाली

image

Arvind Rao

Oct 22, 2026

pali factory fire news

राम अवतार का शव एंबुलेंस में रखते परिजन (पत्रिका फोटो)

Pali Factory Fire News: ‘पापा कब आएंगे?’ बिहार में गया जिले के गोगा गांव में बैठी खुशबू का यह सवाल सुनकर किसी का भी कलेजा भर आए। उसे पता है कि जिस पिता के लौटने की राह वह अपनी भाभी पूजा, बहन पिंकी और मौसी के साथ देख रही है, वे अब कभी दरवाजे पर आकर उसे आवाज नहीं देंगे। लेकिन पिता को देखने के लिए बैठी बेटी अब भी इंतजार कर रही है।

उस बेटी से बात करने पर वह बोली, ‘हम अनाथ हो गए।’ उसके ये शब्द उस दर्द को बयां करने के लिए काफी थे, जो उसे पाली की फैक्ट्री में लगी आग ने दिया है। उसके पिता के साथ बुधवार को जब चारों श्रमिकों के शव लेकर उनके परिजन बिहार रवाना हुए, तो उनके साथ सिर्फ अपनों के पार्थिव शरीर नहीं थे, बल्कि अधूरे सपने और जीवनभर न भरने वाला खालीपन भी था।

बिखर गया पूरा परिवार

गया जिले के गोगा गांव की खुशबू अपने पिता राम अवतार चौधरी (56) के लौटने का इंतजार कर रही थी। उससे फोन पर बात शुरू हुई तो उसने पहले पूछा, ‘आप कहां से बोल रहे हैं?’ जैसे ही उसे पाली का नाम बताया, मन में पिता की याद जाग उठी। उसने तुरंत पूछा, ‘पापा कब आएंगे?’ उसने बताया कि वह, उसकी भाभी पूजा, बहन पिंकी और मौसी सभी राह देख रहे हैं।

‘पिता को खो दिया, अब मामला दर्ज करवाकर क्या करेंगे’

जोधपुर आए राम अवतार के बेटे शंकर कुमार ने बताया कि पिता जिस फैक्ट्री में काम करते थे, वहां से 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिली है। परिवार को गांव ले जाने के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था भी करवाई गई। अब पिता का शव लेकर गांव जा रहे हैं। उसने कहा, अब पुलिस में मामला दर्ज करवाकर भी क्या करेंगे, हमने तो पिता को खो दिया।

रोजी-रोटी की तलाश में आए थे, पीछे छोड़ गए अधूरे सपने

इन श्रमिकों के लिए पाली काम करने और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने का ठिकाना था। मेहनत करने वाले इन लोगों के मन में भी कई उम्मीदें थीं। कोई बच्चों के भविष्य के लिए कमाता था, तो कोई घर का खर्च चलाने के लिए। लेकिन फैक्ट्री में लगी आग ने उन उम्मीदों को एक ही रात में छीन लिया। झुलसे श्रमिक राजेंद्र कुमार का उपचार जोधपुर में जारी है।

फैक्ट्री में लगी थी भीषण आग

पाली के औद्योगिक क्षेत्र चतुर्थ चरण स्थित सारड़ा बायो पॉलिमर्स फैक्ट्री में 18 अक्टूबर की रात लगी भीषण आग ने चार श्रमिकों की जिंदगी छीन ली। बिहार के गया निवासी नीतिश कुमार और उपेंद्र की आग में जिंदा जलने से मौत हो गई थी। वहीं, गंभीर रूप से झुलसे विक्की राजवंशी (21) और राम अवतार चौधरी (56) ने मंगलवार को जोधपुर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। उधर, पाली के बांगड़ अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के बाद नीतिश कुमार और उपेंद्र के शव लेकर उनके परिजन भी बिहार रवाना हुए। विक्की के परिजन गहरे सदमे में थे और उन्होंने बातचीत नहीं की।

नीमकाथाना: निशाना पति था, लग गई चाचा को…पत्नी की कोर्ट मैरिज से भड़के पूर्व पति ने आधी रात घर पर की अंधाधुंध फायरिंग

ये भी पढ़ें
neemka thana love marriage dispute

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Oct 2026 12:33 pm

Published on:

22 Oct 2026 12:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / ‘पापा कब आएंगे?’ बिलखती खुशबू का सवाल सुन भर आईं आंखें, पाली अग्निकांड में बच्चों ने बयां किया दर्द

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026: जिला परिषद-पंचायत समिति सदस्य के लिए वोटिंग आज, ये ID कार्ड रखें साथ

pali panchayat elections 2026
पाली

राजस्थान के व्यापारी की बेटे ने की हत्या, कार के लिए पैसे नहीं देने पर वारदात को दिया अंजाम

pali murder
पाली

Pali : पाली फैक्टरी अग्निकांड में 2 अन्य श्रमिकों की उपचार के दौरान मौत, कुल चार हुए, बिहार से अभी नहीं पहुंचे परिजन

Pali factory fire Two workers died during treatment total four
पाली

Pali : दिवाली पर अब अपने करते रहेंगे इंतजार, पाली की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बिहार के 2 युवकों की हुई मौत

pali factory massive fire broke out bihar two youths death
पाली

Pali Factory Fire: पाली की फैक्ट्री में भीषण आग से मची अफरा-तफरी, 3 मजदूर झुलसे, जोधपुर रैफर

Pali Factory Fire
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.