राजस्थान के व्यापारी की बेटे ने की हत्या, कार के लिए पैसे नहीं देने पर वारदात को दिया अंजाम

पाली। जिले के देसूरी निवासी एक व्यापारी की महाराष्ट्र के पालघर में हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि कार खरीदने और कर्ज चुकाने के लिए रुपए नहीं मिलने पर बेटे ने अपने ही पिता की जान ले ली। वारदात को अंजाम देने के लिए इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है। मृतक की पहचान 55 वर्षीय मोहनलाल परमार के रूप में हुई है। हत्या के बाद फरार हुए आरोपी बेटे मुकेश परमार (28) को पुलिस ने गुजरात के भरूच से गिरफ्तार कर लिया। घटना की जानकारी पैतृक गांव देसूरी पहुंचने के बाद परिवार और ग्रामीणों में शोक छा गया। मंगलवार को मोहनलाल का अंतिम संस्कार किया गया।