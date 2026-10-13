Om Prakash Mathur : राजस्थान के छोटे से गांव से राजभवन तक का सफर, जानिए कौन हैं केरलम के नए गवर्नर ओम प्रकाश माथुर?

राजस्थान की धरा ने देश को कई ऐसे कद्दावर राजनेता और रणनीतिकार दिए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इसी कड़ी में अब पाली जिले के रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर का नाम और अधिक प्रमुखता के साथ जुड़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा देश के 6 राज्यों में किए गए राज्यपालों के ताजा फेरबदल के तहत ओम प्रकाश माथुर को केरलम यानी केरल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जुलाई 2024 में सिक्किम के राज्यपाल के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभालने के बाद अब अक्टूबर 2026 में उन्हें दक्षिण भारत के इस महत्वपूर्ण राज्य की कमान सौंपी गई है, जिससे पूरे राजस्थान विशेषकर पाली और मारवाड़ अंचल में जश्न का माहौल है।