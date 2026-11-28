बैठक में वर्ष 2025 के वार्षिक मेला उत्सव का आय-व्यय विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही वर्ष 2026 के मेला उत्सव का हिसाब भी रखा जाएगा। दोनों वर्षों के मेला उत्सव की संयुक्त बचत राशि के लिए कोष गठन और उसके उपयोग पर चर्चा होगी। भविष्य में इस राशि का समाज के विकास कार्यों में किस प्रकार उपयोग किया जाए, इस पर समाजबंधुओं से सुझाव लिए जाएंगे।