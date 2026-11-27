जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख चुनाव में भाजपा ने जातीय समीकरण साधने की रणनीति के तहत दोनों पदों पर अलग-अलग समुदाय के प्रत्याशी मैदान में उतारे। जिला प्रमुख पद पर भाजपा ने विश्नोई समुदाय के हरदानाराम को प्रत्याशी बनाया, जबकि कांग्रेस ने देवासी समुदाय के आसुराम को मैदान में उतारा। कांग्रेस के बहुमत के चलते आसुराम देवासी जिला प्रमुख निर्वाचित हुए। उप जिला प्रमुख पद पर भाजपा ने देवासी समुदाय की जशोदा देवासी को प्रत्याशी बनाया, जबकि कांग्रेस ने विश्नोई समुदाय की युवा ममता विश्नोई पर दांव खेला। यहां भी कांग्रेस को सफलता मिली। दोनों पदों पर जीत के साथ कांग्रेस ने देवासी और विश्नोई समुदाय के समीकरण साधने की कोशिश की, वहीं भाजपा को बहुमत के अभाव में दोनों पदों पर हार का सामना करना पड़ा।