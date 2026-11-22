Pali Crime : सुमेरपुर (पाली). शहर थाना पुलिस ने युवक के साथ मारपीट कर हत्या करने के सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश करते हुए वारदात में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से गहनता से पूछताछ शुरू कर दी है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भील बस्ती रामपुरा (नाना थाना) निवासी भैराराम तथा बेरड़ी निवासी अम्बाराम के रूप में हुई है। थानाधिकारी सवाई सिंह महावर ने बताया कि 10 नवंबर को रूजिया खुना (उदयपुर) ने रिपोर्ट दी कि उसका पुत्र समियाराम सुमेरपुर में केटर्स का काम करता था। दीपावली मनाने के लिए वह गांव आया हुआ था। 9 नवंबर को वह अपने दोस्तों के साथ सुमेरपुर जा रहा था।