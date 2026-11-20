Pali Bus Accident : पाली। पंचायत चुनाव की मतगणना ड्यूटी पर जा रहे कर्मचारियों की बस शुक्रवार को हादसे का शिकार हो गई। बीराटिया कला टोल के पास सड़क पर अचानक सांड और गाय आ जाने से बस चालक संतुलन खो बैठा। अनियंत्रित बस सड़क पर पलट गई। हादसे में 12 कर्मचारी घायल हो गए। इनमें दो कर्मचारियों के सिर में चोट लगने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद ब्यावर रेफर किया गया।