पाली से पोकरण जाने वाले यात्रीगण ध्यान दें, 19-20 नवंबर को नहीं जाएगी ट्रेन, निर्माण कार्य के चलते 7 ट्रेनें प्रभावित

पाली। अगर आप 19 या 20 नवंबर को पाली से पोकरण या जैसलमेर की ओर ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। रेलवे अंडरब्रिज (आरयूबी) निर्माण कार्य के चलते इन दोनों दिनों में पोकरण स्टेशन से गुजरने वाली सात ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इनमें पांच ट्रेनों को आशापुरा गोमट स्टेशन पर अस्थाई ठहराव दिया जाएगा, जबकि दो डेमो ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित होगा। ऐसे में यात्रियों को यात्रा पर निकलने से पहले ट्रेन का रूट और ठहराव जरूर जांच लेना चाहिए।