पाली से जयपुर का किराया 700 रुपए, यात्रियों से वसूल रहे 2100 रुपए; निजी बसों की मनमानी

पाली: यह स्थिति है पाली के निजी बसों के बुकिंग एजेंटों की। पत्रिका रिपोर्टर ने इन एजेंटों से बातचीत की तो जयपुर रूट पर यात्रियों से त्योहारी सीजन का फायदा उठाकर सामान्य किराए से तीन गुना से अधिक किराया वसूलने का खुलासा हुआ। जयपुर, अहमदाबाद, यूपी और दिल्ली मार्ग की बसों में यात्रियों से ट्रैवल्स एजेंट मनमाना किराया वसूल रहे हैं। परिवहन विभाग की अनदेखी के चलते ये एजेंट बेखौफ होकर यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। त्योहारी सीजन में घर जाने के लिए यात्रियों को महंगा किराया देना पड़ रहा है। वहीं, त्योहार के बाद वापस लौटने के दौरान भी निजी बस संचालकों की मनमानी का सामना करना पड़ेगा।