राजस्थान-हरियाणा बॉर्डर पर जोहड़ में मिला युवक का शव, सीने में मारी गई थी गोली

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर एएसपी रिछपाल सिंह, डीएसपी हरि सिंह और सादुलपुर थानाधिकारी राजेश सिहाग पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जानकारी जुटाने का प्रयास किया। पुलिस मृतक की पहचान और हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या हरियाणा में करने के बाद शव राजस्थान सीमा में लाकर फेंका गया। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है।