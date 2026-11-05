5 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

चूरू

राजस्थान के रामोतार को UAE राष्ट्रपति ने किया सम्मानित, दुबई की फ्लाइट में बचाई थी यात्रियों की जान

विदेश की धरती पर कर्तव्यनिष्ठा और साहस से चूरू जिले का नाम रोशन करने वाले फ्लाई दुबई के केबिन क्रू सदस्य रामोतार गोस्वामी को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति ने प्रतिष्ठित "फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायद द्वितीय" सम्मान से नवाजा है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

चूरू

image

Anil Prajapat

Updated: 5 Nov 2026, 12:32 PM IST

Ramotar Goswami UAE Award

रामोतार गोस्वामी को यूएई के राष्ट्रपति सम्मानित करते हुए। फोटो: पत्रिका

सादुलपुर। विदेश की धरती पर कर्तव्यनिष्ठा और साहस से चूरू जिले का नाम रोशन करने वाले फ्लाई दुबई के केबिन क्रू सदस्य रामोतार गोस्वामी को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति ने प्रतिष्ठित "फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायद द्वितीय" सम्मान से नवाजा है। सादुलपुर के वार्ड दो, महाराणा प्रताप चौक निवासी रामोतार ओमप्रकाश गोस्वामी के पुत्र हैं। इस उपलब्धि से पूरे चूरू जिले में हर्ष का माहौल है।उनके भाई हेमंत गोस्वामी ने बताया कि 30 सितंबर 2026 को दुबई से इजराइल जा रही फ्लाईदुबई की एक उड़ान में कॉकपिट में अप्रत्याशित घटना से अचानक गंभीर आपात स्थिति बन गई। ऐसे कठिन समय में भारतीय कैप्टन सुमित मच्छर ने असाधारण धैर्य और सूझबूझ से विमान को संभाला। अन्य क्रू सदस्यों ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए यात्रियों को सुरक्षित रखने का हरसंभव प्रयास किया। सामूहिक प्रयासों से विमान की सुरक्षित आपात लैंडिंग कराई गई और सभी यात्रियों की जान बच गई।

चूरू जिले के रामोतार ने भी संकट की घड़ी में यात्रियों की सुरक्षा, सहायता और व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। क्रू की बहादुरी को देखते हुए यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने 27 अक्टूबर 2026 को पूरी टीम को यह सम्मान प्रदान किया। समारोह में दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

Rajasthan: बारूद के गोदाम में जबरदस्त ब्लास्ट, 2 युवकों की मौत; धमाके से घरों की दीवारों में आई दरारें

ये भी पढ़ें
Nagaur Blast News-1

चूरू की रेतीली धरती से निकलकर हजारों किलोमीटर दूर अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले रामोतार की यह उपलब्धि जिले के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। परिजनों, रिश्तेदारों और क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। यह सम्मान केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि चूरू और राजस्थान की प्रतिभा, हौसले और सेवा भावना का सम्मान है। "माटी के लाल" की यह सफलता आने वाली पीढ़ियों को विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहेगी।

आकाश में उड़ते विमान में हुई थी घटना

27 अक्टूबर 2026 को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में उड़ान के करीब ढाई घंटे बाद कॉकपिट में हिंसक झड़प हुई थी। ओमानी को-पायलट ने भारतीय मूल के कैप्टन स्मित माछड़ पर चाकू से हमला कर दिया था। इस दौरान विमान से इमरजेंसी और हाईजैक अलर्ट जारी हुआ। विमान तेजी से नीचे आने लगा था। तभी आगे बैठे तीन इजरायली यात्रियों ने कॉकपिट में पहुंचकर हमलावर को काबू किया था। इसके बाद विमान में मौजूद दो अन्य पायलटों ने कमान संभाली थी। विमान को सऊदी अरब के तबुक में सुरक्षित उतारा गया। घायल कैप्टन की जान बचाने में विमान में मौजूद एक इजरायली डेंटिस्ट ने भी मदद की। केबिन क्रू सदस्य ने भी आपात स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा के लिए अहम भूमिका निभाई थी।

Rajasthan News: भजनलाल सरकार ने बदले 90-A के नियम, अब मनमाने ढंग से नहीं बदल सकेंगे भू-उपयोग

ये भी पढ़ें
CM Bhajan lal Sharma

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

5 Nov 2026, 12:32 PM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Churu / राजस्थान के रामोतार को UAE राष्ट्रपति ने किया सम्मानित, दुबई की फ्लाइट में बचाई थी यात्रियों की जान

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan News: पंचायत चुनाव ड्यूटी में लगे हेड कॉन्स्टेबल को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में तोड़ा दम; खाना खाते ही बिगड़ी थी तबीयत

Head Constable Bhanwarlal Kuladiya passed away
चूरू

Churu Crime: शिष्य की हत्या का आरोपी साधु गिरफ्तार, आश्रम में आने-जाने से रोकने पर की थी वारदात 80

churu crime sadhu arrested
चूरू

Bhanwar Singh Samor : भंवरसिंह सामौर के निधन से राजस्थानी साहित्य के एक युग का हुआ अंत, लेखकों-साहित्यकारों ने किया याद

bhanwar singh samour demise end of an era of rajasthani literature
चूरू

Churu Crime : पंचायत चुनाव में वोट के बहाने घर से बुलाया, सुबह अस्पताल में मिला युवक का शव, गांव में फैली सनसनी

churu sadulpur sunil died under suspicious circumstances one arrested
चूरू

Rajasthan : राजस्थान के मशहूर साहित्यकार-इतिहासकार डॉ. भंवर सिंह सामौर का निधन, आज हुआ अंतिम संस्कार, राज्यपाल ने जताया शोक

rajasthan litterateur historian Bhanwar Singh Samour death funeral today
चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.