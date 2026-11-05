राजस्थान के रामोतार को UAE राष्ट्रपति ने किया सम्मानित, दुबई की फ्लाइट में बचाई थी यात्रियों की जान

सादुलपुर। विदेश की धरती पर कर्तव्यनिष्ठा और साहस से चूरू जिले का नाम रोशन करने वाले फ्लाई दुबई के केबिन क्रू सदस्य रामोतार गोस्वामी को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति ने प्रतिष्ठित "फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायद द्वितीय" सम्मान से नवाजा है। सादुलपुर के वार्ड दो, महाराणा प्रताप चौक निवासी रामोतार ओमप्रकाश गोस्वामी के पुत्र हैं। इस उपलब्धि से पूरे चूरू जिले में हर्ष का माहौल है।उनके भाई हेमंत गोस्वामी ने बताया कि 30 सितंबर 2026 को दुबई से इजराइल जा रही फ्लाईदुबई की एक उड़ान में कॉकपिट में अप्रत्याशित घटना से अचानक गंभीर आपात स्थिति बन गई। ऐसे कठिन समय में भारतीय कैप्टन सुमित मच्छर ने असाधारण धैर्य और सूझबूझ से विमान को संभाला। अन्य क्रू सदस्यों ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए यात्रियों को सुरक्षित रखने का हरसंभव प्रयास किया। सामूहिक प्रयासों से विमान की सुरक्षित आपात लैंडिंग कराई गई और सभी यात्रियों की जान बच गई।