Pali News: बेटी को जन्म देने के बाद प्रसूता की मौत, एक साल पहले हुई थी शादी, मरने के बाद भी ड्रिप चढ़ाने का आरोप

महिला की मौत के बाद परिजन मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार चिकित्सकों व नर्सिंगकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मृतका के पिता राजूराम ने सीएमएचओ के नाम शिकायत देकर जांच कराने की मांग की। परिजनों ने अस्पताल में भर्ती होने से लेकर मौत तक की सभी मेडिकल जांचों, दवाइयों और उपचार से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखने की मांग की। साथ ही अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों व नर्सिंगकर्मियों की भूमिका की जांच कराने को कहा। दोपहर में अस्पताल अधीक्षक कक्ष में समझाइश के बाद परिजन धरना समाप्त कर शव अपने साथ ले गए। शव बिना पोस्टमार्टम के ले जाया गया।