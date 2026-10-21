राजस्थान पंचायत चुनाव 2026: जिला परिषद-पंचायत समिति सदस्य के लिए 22 अक्टूबर को वोटिंग, ये ID कार्ड रखें साथ

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, निर्वाचन विभाग पाली ने बताया कि प्रथम चरण में गुरुवार को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक जिले की मारवाड़ जंक्शन, सोजत, बगड़ी, सुमेरपुर एवं रानी पंचायत समिति क्षेत्रों में मतदान करवाया जाएगा। इसके तहत मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति क्षेत्र की 51 ग्राम पंचायतों के 174 मतदान केंद्रों, सोजत की 28 ग्राम पंचायतों के 108 मतदान केंद्रों, बगड़ी की 15 ग्राम पंचायतों के 73 मतदान केंद्रों, सुमेरपुर की 34 ग्राम पंचायतों के 150 मतदान केंद्रों तथा रानी पंचायत समिति क्षेत्र की 29 ग्राम पंचायतों के 137 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। इस प्रकार प्रथम चरण में कुल 157 ग्राम पंचायतों के 642 मतदान केंद्रों पर निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी। मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए मतदान दलों को आवश्यक निर्वाचन सामग्री उपलब्ध करवाई गई है तथा उन्हें निर्धारित दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए जिला निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं।