17 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

पाली

पाली की रामलीला में परिवार ही कलाकार, दादा-पिता के बाद अब पोती भी निभा रही किरदार, 51वें साल में भी कायम परंपरा

पाली की रामलीला 51वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। यहां कई परिवारों की तीन पीढ़ियां मंच पर रामायण के किरदार निभाकर इस परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं।
2 min read
Google source verification

पाली

image

Harshita Saini

Oct 17, 2026

Three Generations in Ramleela

पाली, रामलीला में किरदार निभाने वाले परिवार के सदस्य (Photo-patrika)

पाली. रामलीला केवल भगवान श्रीराम के जीवन पर आधारित मंचीय प्रस्तुति नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपराओं और आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी है। पाली में रामलीला कमेटी की ओर से आयोजित रामलीला इसी सांस्कृतिक विरासत को पिछले पांच दशकों से अधिक समय से सहेज रही है। इस बार रामलीला 51वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। इसकी खास बात यह है कि यहां रामायण के प्रसंगों का मंचन केवल कलाकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि कई परिवारों की पीढ़ियां इससे जुड़ी हुई हैं। दादा-दादी से लेकर माता-पिता और अब उनके बच्चे भी मंच पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाकर इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं।

दादा मेघनाद बने, पोती निभा रही राम का बाल किरदार

दुदावत परिवार की तीन पीढ़ियां रामलीला से जुड़कर इस परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। मांगुसिंह दुदावत पिछले 28 वर्षों से रामलीला में अलग-अलग किरदार निभा रहे हैं। इस दौरान वे मेघनाद, श्रवणकुमार के पिता शांतनु और विश्वामित्र जैसे कई पात्रों को मंच पर जीवंत कर चुके हैं। आवश्यकता के अनुसार उन्हें जो भी भूमिका सौंपी जाती है, वे उसे पूरी दक्षता और समर्पण के साथ निभाते हैं। उनके पुत्र परमेश्वरसिंह दुदावत भी रामलीला में सक्रिय हैं और अक्षयकुमार व राजकुमार सहित विभिन्न किरदारों की भूमिका निभाते हैं। वहीं, परिवार की तीसरी पीढ़ी से पोती तृप्ति दुदावत इस बार बाल राम की भूमिका में नजर आई। इस तरह परिवार की तीन पीढ़ियां अलग-अलग भूमिकाओं के जरिए रामलीला से अपना जुड़ाव बनाए हुए हैं।

दादा रामलीला शुरू होने के समय से जुड़े

रामलीला शुरू होने के समय से जुड़े हरिचरण वैष्णव की पोती नियति भी दादा की विरासत को निभा रही है। उसने इस बार राम का बाल स्वरूप और हरिण का किरदार निभा रही है। नियति बताती हैं कि दादा के साथ रामलीला में आकर उन्हें नया अनुभव मिलता है। रामलीला सीखने, समझने और अपनी संस्कृति से जुड़ने का अवसर है। उनके दादा ने सालों तक भगवान राम का किरदार निभाया और अब निर्देशन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

पिता ने निभाए महिला पात्र, बेटा सात साल से भरत

परिहार परिवार भी रामलीला की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। गणेश परिहार पहले महिला पात्रों की भूमिका निभा चुके हैं। इस बार उन्होंने परशुराम का किरदार निभाया। उनके बेटे नरेश परिहार पिछले करीब सात वर्षों से भरत की भूमिका निभा रहे हैं।

कौन लगाए बेबसी पर मरहम? मां का साया छिना, बीकानेर में 2 मासूमों का भविष्य वादों के भरोसे

ये भी पढ़ें
bikaner maternal death case involving kidney infection

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Oct 2026 03:21 pm

Published on:

17 Oct 2026 03:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / पाली की रामलीला में परिवार ही कलाकार, दादा-पिता के बाद अब पोती भी निभा रही किरदार, 51वें साल में भी कायम परंपरा

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Om Prakash Mathur : राजस्थान के छोटे से गांव से राजभवन तक का सफर, जानिए कौन हैं केरलम के नए गवर्नर ओम प्रकाश माथुर?

om prakash mathur appointed governor of kerala rajasthan connection
पाली

Ground Report: पाली के 4 बांधों की बदलेगी तस्वीर: 7 करोड़ से रुकेगा पानी का रिसाव, जानें किन क्षेत्रों को मिलेगा फायदा

pali dam repair
पाली

पाली में दावत के बाद एक साथ 250 लोगों की बिगड़ी तबीयत, मच गया हड़कंप; कई बच्चों की हालत गंभीर

Pali Food Poisoning
पाली

Pali Election : पाली मेयर चुनाव में किसने किया था खेला? कांग्रेस की कलह जयपुर पहुंची, 29 पार्षदों ने खोला मोर्चा

pali congress discord reaches jaipur 29 councilors opened front
पाली

Pali : ‘समस्या आए तो सरकार के पास आएं, समाधान होगा’, उद्यमियों से सीएम भजनलाल ने कही बड़ी बात

cm bhajanlal said entrepreneurs problem approach government solution
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.