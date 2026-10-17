पाली की रामलीला में परिवार ही कलाकार, दादा-पिता के बाद अब पोती भी निभा रही किरदार, 51वें साल में भी कायम परंपरा

दुदावत परिवार की तीन पीढ़ियां रामलीला से जुड़कर इस परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। मांगुसिंह दुदावत पिछले 28 वर्षों से रामलीला में अलग-अलग किरदार निभा रहे हैं। इस दौरान वे मेघनाद, श्रवणकुमार के पिता शांतनु और विश्वामित्र जैसे कई पात्रों को मंच पर जीवंत कर चुके हैं। आवश्यकता के अनुसार उन्हें जो भी भूमिका सौंपी जाती है, वे उसे पूरी दक्षता और समर्पण के साथ निभाते हैं। उनके पुत्र परमेश्वरसिंह दुदावत भी रामलीला में सक्रिय हैं और अक्षयकुमार व राजकुमार सहित विभिन्न किरदारों की भूमिका निभाते हैं। वहीं, परिवार की तीसरी पीढ़ी से पोती तृप्ति दुदावत इस बार बाल राम की भूमिका में नजर आई। इस तरह परिवार की तीन पीढ़ियां अलग-अलग भूमिकाओं के जरिए रामलीला से अपना जुड़ाव बनाए हुए हैं।