Pali : ‘समस्या आए तो सरकार के पास आएं, समाधान होगा’, उद्यमियों से सीएम भजनलाल ने कही बड़ी बात

Pali : औद्योगिक नगरी पाली रविवार को प्रदेशभर से आए 1200 से अधिक लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमियों की मेजबानी का केंद्र बनी। अग्रसेन वाटिका में लघु उद्योग भारती राजस्थान के प्रदेश सम्मेलन में उद्योगों के विस्तार, उद्यमियों की समस्याओं, रोजगार सृजन और स्वावलंबन को लेकर मंथन हुआ। सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि लघु उद्योग भारती केवल नाम से लघु है, बल्कि देश के विकास में इसकी भूमिका बहुत बड़ी है। संगठन छोटे-छोटे उद्योगों के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने और युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहा है।