राजस्थान के इस सरकारी अस्पताल में चूहों ने कुतरे मरीजों के पैर, प्रशासन बोला- परिजन ध्यान रखें

मई 2022: कोटा के एमबीएस अस्पताल में एक महिला मरीज की आंख कुतरने की घटना काफी चर्चा में रही थी।

जुलाई 2023: जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में मरीजों के पैर कुतरने का मामला सामने आया था।

दिसम्बर 2024: जयपुर स्थित राज्य के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल में भर्ती एक 10 वर्षीय ब्लड कैंसर पीड़ित बच्चे के पैर के अंगूठे को चूहों ने कुतर दिया था।

फरवरी 2025: सीकर के रींगस उप जिला अस्पताल में मोर्चरी में रखे एक शिक्षक के शव को चूहों ने कुतर दिया था।

नवम्बर 2026: जोधपुर के महामंदिर स्थित एक हॉस्पिटल में एक मरीज के बेड पर चूहा चढ़ने का मामला सामने आया था, हालांकि इसमें मरीज को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा।