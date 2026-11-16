हरियाणा में पुलिस और गो-तस्करों के बीच मुठभेड़, अलवर के गब्बर समेत 2 आरोपियों की मौत; राजस्थान पुलिस अलर्ट

गौरतलब है कि कि हरियाणा के नूंह जिले में रविवार तड़के गो-तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान फिरोजपुर झिरका पुलिस और गो-तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई थी। गांव बींवा से पुनहाना जाने वाले मार्ग पर हुई इस मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी फायरिंग में तीन गो-तस्कर घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान दो आरोपियों की मौत हो गई थी, जबकि तीसरे घायल का उपचार जारी है। पुलिस के अनुसार उन्हें राजस्थान की ओर से पिकअप में गोवंश भरकर वध के उद्देश्य से ले जाने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस टीम ने बींवा गांव के पास नाकाबंदी की। इसी दौरान पिकअप सवार लोगों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की।