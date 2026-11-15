Alwar News: अलवर में ‘फिजियोकॉन-2026’ का शुभारंभ, टीकाराम जूली बोले- दवा और दुआ के साथ फिजियोथेरेपी भी जरूरी

जूली ने कहा कि फिजियोथैरेपी का काम केवल दर्द और शारीरिक परेशानी कम करना नहीं है, बल्कि मरीज को दोबारा आत्मनिर्भर बनाना भी है। कई बार चोट, बीमारी या अन्य शारीरिक समस्याओं के बाद व्यक्ति को सामान्य दिनचर्या में लौटने के लिए लंबे समय तक उपचार और अभ्यास की जरूरत होती है। ऐसे में फिजियोथैरेपी अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में हो रहे शोध और नई तकनीकों का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए।