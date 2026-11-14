Alwar: डेटिंग एप पर हुआ प्यार, शादी के लिए कनाडा से राजस्थान आई 61 साल की महिला; उम्र देखकर मुकरा युवक

नीमराणा: डेटिंग एप पर शुरू हुई बातचीत शादी तक पहुंचने की उम्मीद में कनाडा की 61 साल की महिला हजारों किलोमीटर का सफर तय कर राजस्थान के नीमराणा पहुंच गई। उसे उम्मीद थी कि एक साल से चल रहा रिश्ता अब शादी में बदल जाएगा, लेकिन युवक से मुलाकात के बाद कहानी बदल गई। महिला की उम्र सामने आने पर 31 साल के युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। आखिरकार महिला ने अपने देश के दूतावास से संपर्क कर मदद मांगी। दूतावास की सूचना पर नीमराणा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों से पूछताछ की। फिलहाल, महिला को कोटपूतली स्थित कोर सेंटर में रखा गया है।