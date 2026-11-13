कोरोना वैक्सीन के लिए शरीर दान करने वाले विवेक जैन की कैसे हुई मौत? क्या बोलीं पत्नी सुनीता

अलवर। कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन के ट्रायल के लिए अपना शरीर दान कर चर्चा में आए अलवर के विवेक जैन का निधन हो गया। उनके जाने के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब उनकी पत्नी सुनीता जैन ने पति के संघर्ष, बीमारी के दौरान इलाज के लिए भटकने और परिवार की मौजूदा आर्थिक स्थिति को लेकर अपनी पीड़ा बयां की है। उनका कहना है कि जिस व्यक्ति ने समाज और दुनिया की भलाई के लिए अपना शरीर तक दान कर दिया, उसके परिवार की मुश्किल घड़ी में कोई सुध लेने नहीं आया।