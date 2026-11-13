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कोरोना वैक्सीन के लिए शरीर दान करने वाले विवेक जैन की कैसे हुई मौत? क्या बोलीं पत्नी सुनीता

कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन ट्रायल के लिए अपना शरीर दान कर देश-दुनिया की भलाई में योगदान देने वाले राजस्थान के अलवर निवासी विवेक जैन अब इस दुनिया में नहीं हैं। करीब एक साल तक गंभीर बीमारी से जूझने के बाद उनका निधन हो गया। पत्नी सुनीता जैन ने परिवार के ऊपर आई विपदा को लेकर जो कुछ कहा- दिल को झकझोर देने वाला है।
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अलवर

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Kamal Mishra

Updated: 13 Nov 2026, 6:02 PM IST

vivek jain wife

विवेक जैन और उनकी पत्नी सुनीता जैन (फोटो-पत्रिका)

अलवर। कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन के ट्रायल के लिए अपना शरीर दान कर चर्चा में आए अलवर के विवेक जैन का निधन हो गया। उनके जाने के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब उनकी पत्नी सुनीता जैन ने पति के संघर्ष, बीमारी के दौरान इलाज के लिए भटकने और परिवार की मौजूदा आर्थिक स्थिति को लेकर अपनी पीड़ा बयां की है। उनका कहना है कि जिस व्यक्ति ने समाज और दुनिया की भलाई के लिए अपना शरीर तक दान कर दिया, उसके परिवार की मुश्किल घड़ी में कोई सुध लेने नहीं आया।

सुनीता जैन ने बताया कि कोरोना के समय विवेक ने यह सोचकर अपना शरीर वैक्सीन के ट्रायल के लिए दिया था कि इससे बनने वाली दवा का दुनिया पर कोई बुरा असर नहीं हो और लोगों को सुरक्षित वैक्सीन मिल सके। उन्होंने कहा, 'उन्होंने दुनिया के लिए वैक्सीन के ट्रायल में योगदान दिया। सारी पीड़ा अपने ऊपर लेने का फैसला किया, ताकि लोगों को फायदा मिल सके। सरकार ने उन्हें राज्य और जिला स्तर पर सम्मानित भी किया, लेकिन आज परिवार की स्थिति बेहद खराब है।'

दो ऑपरेशन के बाद भी नहीं मिली राहत

सुनीता के मुताबिक विवेक करीब एक साल से गंभीर रूप से बीमार थे। उनकी आंतों की स्थिति खराब हो चुकी थी। इलाज के लिए परिवार ने कई अस्पतालों के चक्कर लगाए। सोलंकी, हरीश और एसएमएस सहित महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार कराया। इस दौरान दो ऑपरेशन भी हुए। इसके बाद परिवार दिल्ली के एम्स पहुंचा, लेकिन वहां इलाज के लिए प्रवेश नहीं मिल सका। सफदरजंग और लोकनायक अस्पताल में भी संबंधित बीमारी के विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं मिल पाए। बाद में मेदांता अस्पताल की ओर से दो महीने की दवाइयां दी गई थीं।

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पिछले एक साल से बिस्तर पर थे विवेक जैन

सुनीता ने बताया कि बीमारी के कारण विवेक पिछले करीब एक साल से बिस्तर पर थे। वे चलने-फिरने में भी असमर्थ हो गए थे। विवेक पेशे से बिजनेसमैन होने के साथ वकील भी थे। पत्नी के अनुसार उनका स्वभाव बेहद मिलनसार था। वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे।

तीन बच्चों की जिम्मेदारी, मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा

विवेक के परिवार में तीन बच्चे हैं। इनमें एक की उम्र 14 साल, दूसरे की 13 साल और सबसे छोटे बच्चे की उम्र महज दो साल है। सुनीता का कहना है कि पति के निधन के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। अब तीनों बच्चों की जिम्मेदारी अकेले उनके ऊपर आ गई है। उन्होंने यह भी बताया कि निधन के बाद प्रशासन या सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि परिवार की सुध लेने नहीं पहुंचा।

समाज सेवा में सक्रिय थे विवेक जैन

गौरतलब है कि विवेक जैन सरिता जन सेवा न्याय हित समिति के अध्यक्ष थे। वे दिव्यांगों की सहायता, रक्तदान शिविरों के आयोजन, गोसेवा और पशु-पक्षियों की देखभाल जैसे सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में योगदान के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया था। पत्नी के मुताबिक, उनका 7 नवंबर को निधन हुआ और 8 नवंबर को अंतिम संस्कार किया गया।

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