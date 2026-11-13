Alwar UIT Action: दिवाकरी में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, कई बीघा कृषि भूमि से हटाया अतिक्रमण

अलवर. शहर के आसपास कृषि भूमि पर बिना अनुमति प्लॉटिंग कर भूखंड बेचने के मामलों पर नगर विकास न्यास ने कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुवार को न्यास के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने ग्राम दिवाकरी में अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने मौके पर पहुंचकर कृषि भूमि पर बिना स्वीकृति बनाई गई सड़कों और अन्य अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। नगर विकास न्यास (यूआईटी) के अनुसार संबंधित जमीनों का भू-संपरिवर्तन भी नहीं कराया गया था।