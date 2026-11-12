4.50 करोड़ के स्टांप ड्यूटी घोटाले में 11 साल बाद भी वसूली नहीं, ACB की जांच अधूरी

शिकायत मिलने के बाद वर्ष 2011 में एसीबी के तत्कालीन एडिशनल एसपी विश्नाराम विश्नोई ने मामले की जांच की थी। इसके बाद 23 मई 2012 को अलवर के तत्कालीन सब रजिस्ट्रार बीसी गंगवाल ने नुकसान की गणना करके एसीबी को रिपोर्ट दी थी। इसके आधार पर एसीबी के तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित ने मामला दर्ज किया, लेकिन लंबा समय गुजरने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश नहीं हो पाया। इस संबंध में पीयूष दीक्षित से संपर्क किया गया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं किया।