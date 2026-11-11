Alwar: थानागाजी में दिनदहाड़े फायरिंग, 3 आरोपियों को 24 घंटे में पकड़ा; 2 पिस्टल और 12 कारतूस बरामद

अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वारदात के 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी सहित तीन लोगों को पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से दो अवैध देशी पिस्टल और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके अलावा घटना में इस्तेमाल की गई एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक अपाची मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।