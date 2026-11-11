Today Alwar Mandi Bhav: अलवर प्याज मंडी में बढ़ी आवक, रोज पहुंच रहे 40 हजार से ज्यादा कट्टे

अलवर में प्याज की बंपर आवक (फोटो - पत्रिका)
11 Nov 2026 Alwar Mandi Bhav: अलवर में प्याज का कारोबार (Onion Trade) इन दिनों तेजी पकड़ रहा है। प्याज मंडी (Alwar Onion Mandi) में रोजाना बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर पहुंच रहे हैं। वर्तमान में मंडी में प्याज के 40 हजार से अधिक कट्टों की आवक हो रही है। इससे मंडी में खरीद-बिक्री की गतिविधियां बढ़ गई हैं। किसानों को प्याज की गुणवत्ता के आधार पर 800 से 1600 रुपए प्रति मण तक भाव मिल रहे हैं।
व्यापारियों के अनुसार, आने वाले दिनों में प्याज की आवक (Onion Arrival) में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। जैसे-जैसे खेतों से प्याज की फसल तैयार होकर मंडी पहुंचेगी, वैसे-वैसे कट्टों की संख्या भी बढ़ेगी। अनुमान है कि आने वाले दिनों में मंडी में रोजाना प्याज की आवक एक लाख कट्टों तक पहुंच सकती है। इससे मंडी में कारोबार का दायरा और बढ़ने की उम्मीद है।
मंडी में प्याज के भाव उसकी गुणवत्ता के हिसाब से तय हो रहे हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले प्याज के किसानों को 1600 रुपए प्रति मण तक भाव मिल रहे हैं, जबकि दूसरी गुणवत्ता के प्याज के भाव इससे कम हैं। फिलहाल किसानों को 800 से 1600 रुपए प्रति मण तक दाम मिल रहे हैं। ऐसे में किसानों की कमाई काफी हद तक प्याज की गुणवत्ता पर निर्भर कर रही है।
प्याज की छंटाई, आकार और गुणवत्ता के आधार पर व्यापारी खरीद कर रहे हैं। मंडी में अलग-अलग क्षेत्रों से किसान अपनी उपज लेकर पहुंच रहे हैं। आवक बढ़ने के साथ मंडी में खरीद-बिक्री का काम भी बढ़ रहा है।
व्यापारियों का कहना है कि फिलहाल मंडी में 40 हजार से अधिक कट्टे रोज पहुंच रहे हैं, लेकिन यह संख्या आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। अनुमान है कि रोजाना आवक एक लाख कट्टों तक पहुंच जाए। यदि ऐसा होता है तो अलवर प्याज मंडी में कारोबार और तेज होगा।
अलवर की प्याज मंडी आसपास के किसानों के लिए प्रमुख बिक्री केंद्र है। यहां बड़ी संख्या में किसान अपनी फसल बेचने पहुंचते हैं। आवक बढ़ने से मंडी में व्यापारियों, आढ़तियों, मजदूरों और परिवहन से जुड़े लोगों की गतिविधियां भी बढ़ती हैं। हालांकि, आवक बढ़ने के साथ किसानों को मिलने वाले भाव पर भी नजर रहेगी। फिलहाल मंडी में 800 से 1600 रुपए प्रति मण तक भाव मिलने से प्याज का कारोबार चर्चा में है।
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