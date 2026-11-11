Today Alwar Mandi Bhav: अलवर प्याज मंडी में बढ़ी आवक, रोज पहुंच रहे 40 हजार से ज्यादा कट्टे

11 Nov 2026 Alwar Mandi Bhav: अलवर में प्याज का कारोबार (Onion Trade) इन दिनों तेजी पकड़ रहा है। प्याज मंडी (Alwar Onion Mandi) में रोजाना बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर पहुंच रहे हैं। वर्तमान में मंडी में प्याज के 40 हजार से अधिक कट्टों की आवक हो रही है। इससे मंडी में खरीद-बिक्री की गतिविधियां बढ़ गई हैं। किसानों को प्याज की गुणवत्ता के आधार पर 800 से 1600 रुपए प्रति मण तक भाव मिल रहे हैं।