अलवर में सब्जी विक्रेता पिता-पुत्र पर हमला: पिता के चेहरे पर चाकू मारा, बेटे को किडनैप कर बेरहमी से पीटा 

कुनाल ने रिपोर्ट में बताया कि 7 नवंबर की रात उसके पिता ठेला लगा रहे थे और उस समय उसकी मां भी उनके साथ थी। आरोप है कि पांच-छह युवक वहां पहुंचे। उन्होंने ठेला तोड़ना शुरू कर दिया। विरोध करने पर पिता के साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और चाकू से चेहरे पर वार कर दिया। अन्य युवकों ने लाठी-सरियों से मारपीट की। कुनाल ने आरोप लगाया कि हमलावर उसके और पिता के रुपए भी निकालकर ले गए।