कोटपूतली-बहरोड़: खेत में ट्रैक्टर चालक पर फायरिंग का प्रयास, हिस्ट्रीशीटर समेत 2 गिरफ्तार 

राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर इलाके में देर रात खेत में ट्रैक्टर चला रहे युवक पर फायरिंग का प्रयास (Firing Attempt) किया गया। घटना श्यामपुरा ग्राम पंचायत की है। जानकारी के अनुसार, देर रात खेत जोतने का काम चल रहा था। ट्रैक्टर चालक भोलाराम खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान दो युवक वहां पहुंचे और चालक को निशाना बनाकर फायरिंग का प्रयास किया। अचानक हुई इस घटना से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया।