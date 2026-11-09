बहरोड़ विधायक डॉ. जसवंत यादव पंचतत्व में विलीन, बेटे मोहित ने दी मुखाग्नि; CM भजनलाल ने अर्पित किए पुष्पचक्र

डॉ. जसवंत सिंह यादव का जन्म वर्ष 1953 में अलवर जिले के कोटकासिम क्षेत्र के सिलपटा गांव में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई गांव में हुई। इसके बाद उन्होंने अलवर के नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं तक शिक्षा प्राप्त की। कॉलेज की पढ़ाई अजमेर के रीजनल कॉलेज से की और बाद में दिल्ली से बीएमएस की डिग्री हासिल की। उनकी राजनीतिक सक्रियता छात्र जीवन से ही शुरू हो गई थी। वे दिल्ली विश्वविद्यालय में उपाध्यक्ष चुने गए थे। वर्ष 1985 में कांग्रेस से जुड़कर प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने। इसी साल उन्होंने मुंडावर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं सके।