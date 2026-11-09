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बहरोड़ विधायक डॉ. जसवंत यादव पंचतत्व में विलीन, बेटे मोहित ने दी मुखाग्नि; CM भजनलाल ने अर्पित किए पुष्पचक्र

बहरोड़ विधायक एवं मंत्री डॉ. जसवंत यादव का पैतृक गांव सिलपटा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। बेटे मोहित यादव ने मुखाग्नि दी। सीएम भजनलाल शर्मा ने श्रद्धांजलि अर्पित की।
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अलवर

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Arvind Rao

Updated: 9 Nov 2026, 5:55 PM IST

behror mla dr jaswant yadav cremated

श्रद्धांजलि देते हुए सीएम भजनलाल शर्मा समेत अन्य लोग (पत्रिका फोटो)

अलवर: बहरोड़ विधायक एवं राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. जसवंत यादव का सोमवार को उनके पैतृक गांव सिलपटा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बेटे मोहित यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने उनके पार्थिव शरीर पर बीजेपी का ध्वज ओढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम संस्कार के दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, बीजेपी नेता, कार्यकर्ता और क्षेत्र के लोग मौजूद रहे।

बता दें कि डॉ. जसवंत यादव का पार्थिव शरीर सोमवार सुबह अलवर शहर के जसवंत नगर स्थित उनके आवास से पैतृक गांव सिलपटा (बहरोड़) के लिए रवाना किया गया था। मोक्ष वाहिनी में पार्थिव शरीर को रखकर गांव ले जाया गया। इस दौरान राज्यमंत्री संजय शर्मा समेत बीजेपी के कई नेता और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग मौजूद रहे। अंतिम संस्कार के बाद उनकी पत्नी किरण यादव को तिरंगा सौंपा गया।

सीएम भजनलाल शर्मा ने पुष्पचक्र अर्पित कर दी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को खैरथल-तिजारा जिले के सिलपटा गांव पहुंचे। यहां उन्होंने डॉ. जसवंत यादव की पार्थिव देह पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताते हुए शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की।

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अंतिम दर्शन के लिए उमड़े लोग

डॉ. जसवंत यादव के निधन की खबर मिलने के बाद रविवार शाम से ही अलवर स्थित उनके आवास पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। सोमवार सुबह भी बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। उनके पैतृक गांव सिलपटा में भी अंतिम संस्कार की तैयारियां की गई थीं। गांव में सुबह से ही आसपास के क्षेत्रों से लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचने लगे थे।

कैंसर से जूझ रहे थे डॉ. जसवंत यादव

डॉ. जसवंत यादव पिछले कई वर्षों से कैंसर से पीड़ित थे। जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। रविवार सुबह 8:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। इसके बाद रविवार शाम करीब 4 बजे उनका पार्थिव शरीर अलवर स्थित आवास पर लाया गया था, जहां लोगों ने अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दी।

चार दशक लंबा रहा राजनीतिक सफर

डॉ. जसवंत यादव का राजनीतिक जीवन करीब चार दशक का रहा। वे चार बार विधायक और एक बार सांसद चुने गए। राजस्थान सरकार में श्रम मंत्री के रूप में भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। अलवर और बहरोड़ क्षेत्र की राजनीति में उनकी गिनती प्रभावशाली नेताओं में होती थी। उनके निधन को भाजपा के साथ ही क्षेत्र की राजनीति के लिए बड़ी क्षति माना जा रहा है।

सिलपटा गांव में हुआ जन्म, दिल्ली से की बीएमएस की पढ़ाई

डॉ. जसवंत सिंह यादव का जन्म वर्ष 1953 में अलवर जिले के कोटकासिम क्षेत्र के सिलपटा गांव में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई गांव में हुई। इसके बाद उन्होंने अलवर के नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं तक शिक्षा प्राप्त की। कॉलेज की पढ़ाई अजमेर के रीजनल कॉलेज से की और बाद में दिल्ली से बीएमएस की डिग्री हासिल की। उनकी राजनीतिक सक्रियता छात्र जीवन से ही शुरू हो गई थी। वे दिल्ली विश्वविद्यालय में उपाध्यक्ष चुने गए थे। वर्ष 1985 में कांग्रेस से जुड़कर प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने। इसी साल उन्होंने मुंडावर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं सके।

कांग्रेस से शुरू किया राजनीतिक सफर, जिला प्रमुख भी रहे

  • वर्ष 1990 में उन्होंने तिजारा विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ा, जिसमें पूर्व मंत्री जगमाल सिंह के हाथों हार मिली।
  • वर्ष 1993 में वे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। इसके दो साल बाद 1995 में कांग्रेस के टिकट पर जिला प्रमुख चुने गए।
  • वर्ष 1996 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन नवल किशोर शर्मा से हार गए।
  • वर्ष 1998 में विधानसभा चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने।

वर्ष 1999 में बने सांसद, 2008 में बीजेपी में हुए शामिल

  • वर्ष 1999 के लोकसभा चुनाव में डॉ. जसवंत यादव ने जीत दर्ज की। उन्होंने पूर्व सांसद महेंद्र कुमारी को हराकर संसद में प्रवेश किया।
  • वर्ष 2004 में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बहरोड़ विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ा, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
  • वर्ष 2008 में वे भाजपा में शामिल हुए और पार्टी के टिकट पर बहरोड़ विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने।
  • वर्ष 2013 में भी उन्होंने इसी सीट से जीत हासिल की। भाजपा सरकार में उन्हें श्रम मंत्री बनाया गया और उन्होंने श्रम विभाग की जिम्मेदारी संभाली।
  • वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बहरोड़ सीट से जीत दर्ज कर एक बार फिर विधानसभा में वापसी की।

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