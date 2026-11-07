‘आपके घर मन नहीं लगता, मुझे दिल्ली में रहना है’, बात नहीं मानने पर पत्नी ने पति को दी नीले ड्रम में काटकर डालने की धमकी

परिवादी के अनुसार, बार-बार समझाने के बाद शैली जुलाई 2026 में अलवर स्थित घर आई और करीब 20 दिन रुकी। इसके बाद 7 अगस्त 2026 को वह अपने भाई करण के साथ गाड़ी में घर का सामान लेकर चली गई। अभिषेक ने आरोप लगाया कि शैली अपने साथ सोने का मंगलसूत्र, सोने के ईयररिंग, दो सोने की अंगूठियां, 50 ग्राम चांदी की चेन, चांदी की अंगूठी, दो जोड़ी पायजेब, चार जोड़ी बिछिया, चांदी के हथफूल, चांदी का मंगलसूत्र और 50 हजार रुपए नकद लेकर गई। आरोप है कि फोन पर संपर्क करने पर शैली तबीयत ठीक नहीं होने का हवाला देती रही और सामान व रुपए लौटाने की बात कहती रही, लेकिन वापस नहीं आई।