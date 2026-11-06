Alwar Mandi: अलवर मंडी में प्याज की बंपर आवक, एक ही दिन में 400 रुपए प्रति मण गिरे भाव

अलवर. मंडी में प्याज की बढ़ती आवक (Onion Arrival) अब किसानों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। बड़ी मात्रा में प्याज पहुंचने और उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं होने से भावों में गिरावट दर्ज की गई है। गुरुवार को अलवर मंडी में करीब 40 हजार कट्टे प्याज पहुंचे। इसके चलते एक ही दिन में प्याज के भाव 400 रुपए प्रति मण तक नीचे आ गए। किसानों को अपनी उपज के 1000 से 1400 रुपए प्रति मण तक भाव मिले।