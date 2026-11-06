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RailOne App: रेलवन ऐप से अनारक्षित टिकट बुकिंग पर 3% की छूट अब 31 मार्च 2027 तक

रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब रेलवन ऐप (RailOne App) से अनारक्षित टिकट (Unreserved Ticket) बुक कराने पर 31 मार्च 2027 तक 3 प्रतिशत की छूट मिलेगी। रेलवे ने इस सुविधा की समय सीमा बढ़ा दी है। यात्री यूपीआई, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर भी इसका लाभ उठा सकेंगे।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Updated: 6 Nov 2026, 1:22 PM IST

railone app

representative picture (AI-gemini)

अलवर. ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने डिजिटल टिकट बुकिंग (Digital Ticket Booking) को बढ़ावा देने के लिए बड़ी राहत दी है। अब रेलवन ऐप के जरिए अनारक्षित टिकट बुक कराने पर यात्रियों को 31 मार्च 2027 तक 3 प्रतिशत की छूट मिलेगी। पहले इस सुविधा की समय-सीमा सीमित थी, लेकिन रेलवे ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इससे रोजाना ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को टिकट बुकिंग में आर्थिक फायदा मिलेगा।

यूपीआई और कार्ड से भुगतान पर भी छूट

रेलवे के अनुसार, रेलवन ऐप (RailOne App) से अनारक्षित टिकट बुक कराने पर मिलने वाली 3 प्रतिशत की छूट का लाभ अब अलग-अलग डिजिटल भुगतान माध्यमों से भी लिया जा सकेगा। यात्री आर-वॉलेट (R-Wallet) के अलावा यूपीआई (UPI), डेबिट कार्ड (Debit Card) और क्रेडिट कार्ड (Credit Card) से भुगतान करके इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं।

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इसका मतलब है कि यात्रियों को छूट पाने के लिए केवल आर-वॉलेट का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं होगा। वे अपनी सुविधा के अनुसार भुगतान का विकल्प चुन सकेंगे। रेलवे का यह कदम कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने के साथ यात्रियों को डिजिटल टिकटिंग की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

आर-वॉलेट से टिकट बुकिंग पर बोनस कैशबैक 2028 तक

रेलवे ने आर-वॉलेट से अनारक्षित टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के लिए भी सुविधा जारी रखी है। आर-वॉलेट के माध्यम से टिकट बुक करने पर मिलने वाला 3 प्रतिशत बोनस कैशबैक (Bonus Cashback) 24 अगस्त 2028 तक मिलता रहेगा। यानी आर-वॉलेट इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को निर्धारित अवधि तक इस अतिरिक्त लाभ का फायदा मिलता रहेगा।

रेलवे स्टेशन की कतार से मिलेगी राहत

रेलवन ऐप की शुरुआत पिछले साल जुलाई में की गई थी। इसे रेलवे की अलग-अलग सेवाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस ऐप के माध्यम से यात्री घर बैठे अपने मोबाइल से अनारक्षित टिकट बुक कर सकते हैं।

इससे यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर टिकट खिड़की के सामने लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं पड़ती। खासकर रोजाना नौकरी, कारोबार और अन्य कामों के लिए ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के लिए यह सुविधा उपयोगी है। अब छूट की समय-सीमा बढ़ने से अधिक यात्रियों को रेलवन ऐप से टिकट बुक करने का फायदा मिल सकेगा। रेलवे का जोर डिजिटल माध्यम से टिकट बुकिंग और कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने पर है।

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