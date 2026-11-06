RailOne App: रेलवन ऐप से अनारक्षित टिकट बुकिंग पर 3% की छूट अब 31 मार्च 2027 तक

अलवर. ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने डिजिटल टिकट बुकिंग (Digital Ticket Booking) को बढ़ावा देने के लिए बड़ी राहत दी है। अब रेलवन ऐप के जरिए अनारक्षित टिकट बुक कराने पर यात्रियों को 31 मार्च 2027 तक 3 प्रतिशत की छूट मिलेगी। पहले इस सुविधा की समय-सीमा सीमित थी, लेकिन रेलवे ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इससे रोजाना ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को टिकट बुकिंग में आर्थिक फायदा मिलेगा।