दिवाली पर ट्रेनों में लंबी वेटिंग, बसों में मारामारी: दिल्ली-जयपुर रूट पर बढ़ी परेशानी

14662 शालीमार मालानी एक्सप्रेस में 17 नवंबर तक औसत वेटिंग करीब 40 चल रही है। वहीं 15716 किशनगंज गरीब नवाज एक्सप्रेस में 19 नवंबर तक नो रूम है। 12413 गलता धाम पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में पूरे नवंबर स्लीपर क्लास की औसत वेटिंग 76 तक पहुंच गई है। कई तारीखों में यह 100 से 143 के पार है। 19403 भुज-दिल्ली एक्सप्रेस में भी 16 नवंबर तक नो रूम की स्थिति बनी हुई है।