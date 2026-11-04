अलवर नगर निगम की कार्रवाई: दुकानों के आगे से सामान हटाया, व्यापारियों ने दिया धरना

अलवर में नगर निगम (Alwar Municipal Corporation) की ओर से अतिक्रमण (Encroachment) के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर बुधवार को व्यापारियों ने विरोध जताया। नगर निगम की टीम ने हॉप सर्कस (Hope Circus) और घंटाघर (Ghantaghar) के आसपास दुकानों के आगे रखा सामान हटवाया। साथ ही दुकानदारों के 2100 रुपए के चालान भी काटे गए। कार्रवाई से नाराज व्यापारी नगर निगम कार्यालय पहुंचे और गेट के सामने धरने पर बैठ गए।